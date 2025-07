Furcsa teremtményeket fedeztek fel ausztrál barlangokban

A Nullarbor alatti barlangokban lévő sztalagmitok (álló cseppkövek) és sztalaktitok (függő cseppkövek) azt mutatják, hogy a sivatag a múltban nedvesebb volt.

Sok felfedeznivaló barlang van

A barlangban talált elpusztult és élő állatok mutatják, hogy a fajok évezredeken át képesek teljes sötétségben, a felszíni világtól elvágva fejlődni. A felfedezett organizmusok adaptációi, például a vakság, a megrövidült végtagok, és a lassú mozgás, segít a tudósoknak megtudni azt, hogyan képes kitartani élet ilyen rendkívüli nyomás alatt.

A kutatók azonban csak néhány barlangot vizsgáltak. Barlangok ezrei vannak a Nullarbor-síkság alatt elrejtve, melyeket még nem vizsgáltak tudományosan, és a kutatók úgy vélik, hogy sok ismeretlen faj lehet ott.

A kutatás során felfedeztek egy másik barlangot is, melyben egy nagy, szem nélküli, barlanghoz adaptálódott, élő pókpopulációt találtak. Valószínűleg egy új faj. Ezek a fakó, lassú mozgású és kecses pókok nagyon nagy hálókat szőnek a barlangok sziklái közt. A barlangi pókok mindegyike csak egyetlen barlangban él, lehetséges, hogy ez az új faj is csak ebben az egy barlangban létezik. Ezért nagyon nagy a kihalás veszélye. Nagy mennyiségű rókaürüléket és egy elpusztult rókát is találtak a barlangban. A kutatók most azt vizsgálják, hogy a rókák prédálják-e ezeket a pókokat?

