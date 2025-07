Ez volt a középkor legdrámaibb, sorsfordító ütközete

A kroissenbrunni csata téképe (kékkel a magyar csapatokat jelölték)

A csata történelmi következményei

Az 1260-as kroissenbrunni csata után a politikai erőviszonyok alapvetően átrendeződtek Közép-Európában. II. Ottokár diadala megszilárdította hatalmát Ausztria és Stájerország felett, ezzel létrehozva egy jelentős birodalmat, amely a Balti-tengertől az Adriáig terjedt.

A béke ára kemény volt a magyar korona számára: IV. Béla lemondott Stájerországról és elismerte Ottokár uralmát a vitatott területek felett. A vereség azonban katalizátora lett a magyar belpolitikai változásoknak is. Az apa és fia közötti feszültség, amely már a csata előtt is érezhető volt, most nyílt konfliktussá érett – IV. Béla és V. István között hamarosan belháború robbant ki, amely tovább gyengítette a Magyar Királyságot.

Mindazonáltal a kroissenbrunni csata következményei messzebbre mutattak a közvetlen politikai változásoknál.

Ottokár hatalmának növekedése végül a Német-római Birodalom belső erőviszonyaira is hatással volt, és hozzájárult a Habsburg-ház felemelkedéséhez.

1278-ban, a dürnkruti csatában Habsburg Rudolf legyőzte és megölte Ottokárt, ezzel megszerezve az osztrák területeket, amelyek aztán évszázadokon át a Habsburg-dinasztia hatalmi bázisát képezték. Így az 1260-as kroissenbrunni csata végső soron egy olyan láncolatot indított el, amely az európai történelem alakulását évszázadokra meghatározta.