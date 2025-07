Világrengető siker volt, mégis szörnyű véget ért az egyik leghíresebb emlős élete

Dolly egész életét a Roslin Intézetben töltötte. 1998 és 2001 között hat bárányt ellett, először Bonnie-t, majd később ikrei és hármas ikrei is születtek. Egészsége azonban sosem volt kifogástalan: négyéves korában ízületi gyulladást diagnosztizáltak nála, később pedig súlyos tüdőbetegség támadta meg.

Hogy szenvedéseinek véget vessenek, 2003. február 14-én elaltatták.

A klónozás az ivartalan szaporítás egyik formája.

Fotó: TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / ABO

Mi okozta pontosan Dolly pusztulását?

A boncolás szerint Dolly retrovírus okozta tüdőrákban szenvedett, ami juhoknál gyakori betegségnek számít; különösen zárt tartású állományokban elterjedt. Ebben a környezetben ugyanis az immunrendszer nem fejlődik megfelelően.

Az állat betegsége ugyanakkor nem volt összefüggésbe hozható a klónozással.

Dolly testét preparálták, majd 2003-ban az Edinburghi Királyi Múzeum gyűjteményébe került. 2005 szeptemberében Budapestre is eljutott, a Millenárison újranyitott Csodák Palotája megnyitóján ő volt a fő attrakció.

A klónozással kapcsolatos lehetőségek és veszélyek

A tudomány azóta számos más állat — köztük szarvasmarha, sertés, szarvas, ló, bika, juh és muflon — klónozásával is sikerrel járt. A kutatók bíznak benne, hogy ezzel a technológiával a jövőben akár az emberek öröklött betegségeit is kezelhetik, megmenthetik a veszélyeztetett fajokat, sőt, egykor kihalt állatokat is „visszahozhatnak” az élők sorába.

Ugyanakkor a klónozás, amely új távlatokat nyitott a biotechnológia és az orvostudomány számára, számos komoly etikai kérdést is felvet. Emiatt a világ legtöbb országában szigorúan tiltják az emberi embriókkal végzett kísérleteket.