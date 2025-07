Edzés menstruáció alatt? Ezekre figyelj és nem lesz gond

Szabad edzeni menstruáció alatt? Igen, de figyelj a tested jelzéseire! A könnyed mozgás fokozhatja a vérkeringést, enyhítheti a görcsöket és segíthet a hangulatingadozások leküzdésében. Azonban nem minden edzésforma egyformán ideális ilyenkor.

Menstruáció alatt sem kell hanyagolnod az edzést

Fotó: BearFotos / Shutterstock

Edzés menstruáció alatt – Milyen mozgásformák ajánlottak?

Alacsony intenzitású kardió: a séta, a könnyed biciklizés vagy a kíméletes úszás segíthet csökkenteni a puffadást és javítani a közérzetet.

Jóga és nyújtás: a menstruáció alatti fájdalmakat enyhítő pozíciók, például a gyermekpóz vagy a macska-tehén póz, segítenek ellazítani az izmokat.

Lassabb tempójú erősítés: ha erősítő edzést végeznél, válassz kisebb súlyokat, és koncentrálj a kontrollált mozdulatokra.

Mit érdemes kerülni?

Egyrészt, a túlzottan megerőltető edzéseket A HIIT, a túl nehéz súlyok és a hosszan tartó kardió fokozhatja a fáradtságot. Emellett célszerű elkerülni, a haspréseket és az erős hasizomgyakorlatokat. Ezek növelhetik a hasi nyomást, ami kellemetlen érzést okozhat. Vagy ide tartoznak még a fejjel lefelé pózok (pl. kézenállás, fejenállás). A jóga egyes pózai megzavarhatják a természetes véráramlást.

Plusz tippek a komfortos edzéshez

Nagyon figyelj oda a megfelelő mértékű hidratálásra. A menstruáció alatt a szervezet hajlamosabb a dehidratációra, így fogyassz elegendő vizet. A menzeszeden kívül időszakban is igyál mindennap minimum két liter vizet. Viselj kényelmes, légáteresztő ruhát, ez szintén a mindennapi egyéb tevékenységek közben is ajánlott, mert a pamut vagy nedvességelvezető anyagok csökkenthetik a kellemetlenségeket. Kerüld a megerőltető edzéseket! Ha fáradtnak érzed magad, egy pihentető séta vagy egy kis nyújtás is elég lehet.

Összességében, a menstruáció alatti edzés nemcsak megengedett, hanem segíthet is a közérzet javításában! A kulcs a mértékletesség és a tested jelzéseinek figyelembevétele. Válassz könnyedebb mozgásformákat, kerüld a túlzott megterhelést, és élvezd a mozgás jótékony hatásait a ciklusod minden szakaszában!