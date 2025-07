Egy titokzatos objektum felfedezése döntheti meg a kilencedik bolygó elméletét

A Plútón is túl, egy jeges és alig ismert régióban bukkantak rá az „Ammonit” névre keresztelt objektumra, amely a rendkívül ritka szednoid típusú égitestek közé tartozik. Felfedezése a FOSSIL-projekt keretében működő hawaii Subaru-távcsőhöz köthető. A kutatók már 2023 tavaszán kiszúrták az égitestet, majd hónapokig figyelték a mozgását. A 2023 KQ14 jelzésű objektumot később más teleszkópokkal is nyomon követték, sőt archív felvételeken is sikerült azonosítani, így mozgását közel húsz évre visszamenőleg rekonstruálni lehetett. A különleges pálya alapján a csillagászok egyértelműen a szednoidok csoportjába sorolták, amelyhez eddig mindössze három másik objektum tartozott.

A szednoid típusú égitest felfedezése megkérdőjelezi a Kilencedik Bolygó létezésével kapcsolatos teóriákat.

Fotó: MGA

Az égitest, amely túlélte a Naprendszer viharos történetét

A szimulációk szerint az Ammonit pályája legalább 4,5 milliárd éve változatlan. Ez alapján a kutatók úgy vélik: az objektum egyfajta „kozmikus fosszília”, amely a Naprendszer korai időszakába ad betekintést. Bár mostani pályája nem egyezik a többi szednoidéval, 4,2 milliárd éve még hasonló utat járhattak be.

Ez az eltérés arra utal, hogy a Naprendszer külső régiója sokkal összetettebb, mint azt eddig gondolták.

A felfedezés azt is jelentheti, hogy a sokat emlegetett Kilencedik Bolygó, ha valóban létezik, akkor a feltételezettnél jóval távolabb lehet.

Megdőlhet a Kilencedik Bolygó elmélete?

Huang Jukun csillagász szerint az új égitest nem illeszkedik a másik három szednoid pályájához, ami gyengíti a Kilencedik Bolygó létezésére vonatkozó elméletet. A kutató szerint akár az is elképzelhető, hogy egykor létezett egy bolygó a Naprendszerben, amely azonban később kilökődött.

Ez okozhatta az égitestek furcsa pályáját.

Egy letűnt kor utolsó hírnöke

Yoshida Fumi szerint az Ammonit rendkívül távoli térségben kering, olyan messzeségben, ahol a Neptunusz gravitációja már alig érvényesül. Ilyen objektumok csak akkor jöhettek létre, ha a Naprendszer születése idején valami különös esemény történt.

A kutató úgy látja: ezek az ősi égitestek kulcsot adhatnak ahhoz, hogy végre megértsük a Naprendszer valódi történetét. A Subaru-távcső jelenleg az egyik legalkalmasabb eszköz a világon az ilyen felfedezésekhez, és a FOSSIL-projekt várhatóan további ősi jégvilágokat fog feltárni a bolygórendszerünk peremén.