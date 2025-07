Az új varázsszer, ami megállítja a hajhullást és amitől újra kinő a hajunk

A rozmaring, a ricinus az argán és más olajok már jóideje vezetik a halhullás elleni természetes csodaszerek listáját, ám most egy újra felfedezett ősi olaj egyből az első helyre tornázta fel magát. Az internet a Batana olaj megszállottja lett, és nem alaptalanul.

Batana olaj , a csodaszer

Batana olaj: nem csak dúsabb, de szebb is lesz tőle a hajunk!

A Batana olajat a TikTok-on „folyékony aranynak” nevezik, mondván, hogy ez az, ami tényleg segíthet a haj újra növesztésében, erősíti a hajszálakat és megakadályozza a hajhullást. Persze nem elég, ha hosszú és dús a hajunk, az is fontos, hogy fényes és egészséges legyen, hiszen míg a szép haj koronaként díszít minket, a száraz, töredezett, szálkás haj inkább ápolatlan külsőt kölcsönöz nekünk. Szakértők azonban állítják, hogy a Batana olaj hidratálja, ápolja is a fejbőrt és fényessé varázsolja a hajat. Sőt, még a bőrápolásban is nagy hasznunkra válhat, ha test- vagy arcolajként használjuk, puhítja, feszesíti a bőrt, ráadásul még gyulladáscsökkentő hatása is van.

Mit rejt magában ez a csodaolaj?

A Batana olajat általában hajbalzsam összetevőjeként vagy egy cseppentővel a fejbőrbe masszírozva alkalmazhatjuk, hajvégekre is kenhetjük, de ha belülről is szeretnénk támogatni a hajnövekedést, akkor étrend-kiegészítő formájában is hozzájuthatunk. A Batana olajat a Közép- és Dél-Amerikában őshonos Elaeis oleifera pálmafák diójából nyerik ki. Ezt egy tápanyagokban, esszenciális zsírsavakban, antioxidánsokban, E-vitaminban gazdag természetes olajat, főzéshez és szappankészítéshez is használják évszázadok óta, már a hondurasi őslakosok is alkalmazták hajpakolásként.

Nem mindegy, mi okozza a hajhullást

Szakértők szerint, ha van valamilyen fejbőrbetegségünk, vagy más hormonális probléma áll a hajhullás hátterében, akkor legyünk óvatosak, mert nem biztos, hogy helyettesíti a gyógyszeres kezeléseket. Ha még soha nem használtunk Batana olajat tartalmazó terméket, akkor mielőtt a hajunkra vagy a bőrünkre kennénk, érdemes bőrpróbát végeznünk, hogy megbizonyosodjunk arról, nem vált ki allergiás reakciót nálunk. Ha a pálmaolajra érzékenyek vagyunk, akkor nagyobb az esély rá, hogy a Batana olajra is.