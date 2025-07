A nyár alattomos veszélye: lassan rombol, és sokszor későn vesszük észre

A nyári hónapokban fokozódik az izzadás, amivel a szervezet a saját hőmérsékletét próbálja szabályozni. Ennek következtében azonban rengeteg víz és értékes ásványi anyagok távoznak a testből. A megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása ilyenkor elengedhetetlen: ha nem pótoljuk időben az elvesztett folyadékot, gyorsan dehidratáció alakulhat ki, amely akár életveszélyes is lehet.

A megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása a nyári hőségben elengedhetetlen.

Fotó: KIRA HOFMANN / Photothek Media Lab

Folyadék fogyasztása: mennyi vizet kell inni naponta?

A Time magazin által megszólaltatott szakemberek szerint a napi folyadékbevitel ideális mennyisége

nőknél 2,7 liter,

férfiaknál 3,7 liter.

Ebbe persze nem csak a víz számít bele: a levesek, a gyümölcsök, a zöldségek is hozzájárulnak a folyadékpótláshoz. A legfontosabb azonban továbbra is a vízfogyasztás, különösen akkor, ha fizikai munkát végzünk, vagy hosszabb időt töltünk a szabadban.

Mitől lesz sötét a vizelet?

Ha a szervezet víztartalma drasztikusabban csökken, annak több tünete is van. A kiszáradás jelei között szerepel

a szomjúság,

a fáradtság,

a fejfájás

és a koncentráció romlása.

Ilyenkor már a szervezet egyensúlya is megbomlik. Súlyosabb esetben zavartság, izomgörcs, sőt eszméletvesztés is előfordulhat. A vizelet színe is árulkodó; ha sötét, akkor valószínűleg nem iszunk eleget.

Mi a legjobb ital hidratáláshoz?

Fontos tudni, hogy nem minden ital segíti elő a folyadékpótlást. A nagy mennyiségű koffein vagy alkohol vízhajtó hatása miatt inkább ront a helyzeten, nem javít.

A szakértők azt javasolják, hogy minden egyes pohár alkoholos ital után igyunk meg legalább egy pohár vizet is, ezzel ellensúlyozva a vízveszteséget!

Aki sportol vagy fizikai munkát végez, annak nemcsak a vízre, hanem a kiizzadt ásványi anyagok pótlására is szüksége van. A legjobb megoldást ilyenkor az elektrolitokat tartalmazó italok jelentik, amelyek segítenek fenntartani a só- és vízháztartás egyensúlyát. Így elkerülhető a nátriumhiányos állapot, amely komoly izomgörcsökhöz vagy szívproblémákhoz vezethet.

Ne csak akkor igyunk, ha már a szomjúság kínoz!

A folyadékbevitel növelése nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindenhová literes palackokat kell magunkkal cipelni. A víz mellett a magas víztartalmú ételek – például az uborka, a görögdinnye, a saláta vagy a paradicsom – is hozzájárulhatnak a napi folyadékszükséglet fedezéséhez. A zöldségek és gyümölcsök természetes módon támogatják a hidratálást, ráadásul vitaminokkal is feltöltik a szervezetet.

A legjobb stratégia a kiszáradás megelőzésére, ha nem várjuk meg, míg szomjúság kezd gyötörni minket.

Akkor is igyunk rendszeres időközönként, ha épp nem érezzük szükségét. Ezzel a módszerrel könnyedén elérhető a kívánt napi folyadékbevitel, és elkerülhetők a nyári rosszullétek.