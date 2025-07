Ezek a fügefák kővé változtatják a légköri szén-dioxidot

A fák fontos részei a klímaváltozás elleni küzdelemnek. Általában azt történik, hogy a buja erdők leveleikkel elnyelik a szén-dioxidot és faanyag formájában elraktározzák. Egy új tanulmány azonban felfedezte, hogy Kenyában bizonyos fügefák nem csak raktározzák a szenet, hanem kővé is változtatják. Mikrobák segítségével kivonják a szén-dioxidot a levegőből és kalcium-karbonáttá alakítják (ugyanaz az anyag, mint a kréta, vagy a mészkő). Ez a kristályos anyag aztán a fa mélyén és a környező talajban is elraktározódik. Ez egy lassú és rejtett folyamat, de következményei óriásiak. Minden fa elnyeli a szén-dioxidot a levegőből. De ezek a fügefák továbbmennek. Átalakítják szerves szénné és felhasználják az ágaikban és a gyökereikben. Egy ásványból, a kalcium-oxalátból mikroszkopikus kristályokat növesztenek, amik gyakori összetevői a vesekőnek. Idővel, ahogy a fa részei elhalnak, vagy a gombák és a baktériumok lebontják őket, ezek a kristályok kalcium-karbonáttá alakulnak. Ez ugyanaz az anyag, amiből a mészkősziklák és a kagylóhájak létrejönnek. Ez az úgynevezett oxalát-karbonát út, és különösen ígéretes a klímaváltozás elleni küzdelemben. A szokásos szén-dioxid, amit a fák raktároznak még benne van a szénciklusban; a fa végül elrothad, vagy elég és a szén-dioxid rögtön visszakerül a légkörbe. A fák lényegében csak időlegesen tárolják a szén-dioxidot. De a fügefák kivonják a rendszerből a szenet, és tartós ásványlerakódásokban zárják el. A kutatók egy ideje tudnak az oxalát-karbonát útról, de nem gondolták, hogy el is távolítja a szenet a rendszerből.

A fügefák figyelemre méltó méretűre nőnek.

Fotó: ZME Science

A csapat három, Kenyában, Samburu megyében őshonos fügefafajra fókuszált. A legígéretesebb a Ficus wakefieldii volt, mely a törzs belsejében és a közeli talajban is kalcium-karbonátot képez. A kutatók erős szinkrotronnal elemezték a fügefa belső szerkezetét és azt találták, hogy a szén a felszínen is és mélyen a fa szöveteiben is ásványosodott. Ez egy aktív folyamatra utal melynek során a fák (és mikroba szövetségeseik) folyamatosan hoznak létre sziklás kristályokat, amiket aztán beépítik a szerkezetükbe.