Hihetetlen! Mesterséges intelligencia segített teherbe esni egy meddő nőnek

Ők azok, akik mindent kipróbáltak. Bejárták a világ meddőségi központjait, számos IVF-kezelésen estek át, de semmi nem működött. A probléma egy ritka állapot, az úgynevezett azoospermia volt: a férj ondójában egyáltalán nem lehetett spermiumokat találni. Egy normál mintában több százmillió van, náluk viszont mikroszkóp alatt nem mutatkozott egy sem. Az évek során egyre halványult a remény, hogy valaha szülők lehetnek. Most azonban 18 év meddőség után gyermeket vár a házaspár.

Fotó: Unsplash

Gyermeket vár a pár

Végül eljutottak a Columbia Egyetem meddőségi központjába, ahol valami teljesen újjal találkoztak. A STAR-módszerrel. Ez a technológia mesterséges intelligenciát használ arra, hogy olyan apró, szinte láthatatlan spermiumokat is észrevegyen, amelyeket az emberi szem – még mikroszkóp alatt is – kihagy – írja a CNN cikke. A férj leadott egy mintát, de a feleség inkább nem akart túlzottan reménykedni.

mikroszkóp

Fotó: Unsplash

A kutatók viszont az AI segítségével három apró spermiumot találtak a mintában. Három pici sejtet, amelyek új esélyt jelentettek. Ezeket felhasználták a feleség petesejtjeinek megtermékenyítéséhez, és ami 18 évig lehetetlennek tűnt, végre megtörtént: a nő terhes lett. Gyermeket vár.

Két napig el sem hittem. Még most is reggelente úgy ébredek, hogy csak nézem a pocakom, és azon gondolkodom, vajon tényleg igaz ez. Addig nem hiszem el teljesen, amíg nem látom az ultrahangot

– mondta a kismama. A baba decemberben születik majd, egy hosszú történet boldog lezárásaként.

A mesterséges intelligencia az utóbbi években egyre nagyobb szerepet kap a meddőségi kezelésekben: segít felmérni a petesejtek minőségét, kiválasztani a legjobb embriókat az IVF során. Most pedig úgy tűnik, a férfi meddőség kezelésében is forradalmi áttörést jelenthet. A STAR, azaz Sperm Tracking and Recovery rendszert az amerikai meddőségi szakértők már mérföldkőnek tartják.

A szakértők szerint a meddőségi problémák

akár 40 százalékban a férfiaknál keresendők,

és közülük mintegy 10 százalék azoospermiában szenved. Ezért a mostani siker sokak számára reményt jelenthet: azoknak, akik már majdnem feladták, de talán mégis lesz esélyük arra, hogy egy nap kimondhassák – mi is gyermeket várunk.