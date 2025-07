Tartogatott vizelet és hüvelyszárazság is hajlamosíthat hólyaghurutra.

Az enyhébb esetek jól kezelhetők otthon is, elsősorban bőséges folyadékfogyasztással, ami segít a salakanyagok hatékony kiürítésében és hígítja a vizeletet. Ezen kívül figyelni kell a gyakori vizelésre, amely során teljesen kiürítjük a hólyagot, a szexuálisan aktus előtti és utáni vizelésre, és ha szükséges, a fájdalmas időszakban vény nélküli fájdalomcsillapítót is alkalmazhatunk.

Súlyosabb, visszatérő hólyaghurutnál az orvos elrendelhet célzott antibiotikus kezelést is, amely gyorsan, hatékonyan elpusztítja a fertőzést okozó baktériumokat, így megszabadít a kínzó érzéstől. Az urológus azonban mindig mérlegeli az antibiotikum adását, ugyanis gyakori használat mellett a baktériumok ellenállóvá válnak, és nem reagálnak már az adott gyógyszerre. Ha mégis szükséges az antibiotikum szedés, érdemes a szervezet hasznos baktériumflóráját probiotikumokkal támogatni és a bélflóra mellett a hüvelyi vegyhatás megőrzésére is figyelni.

(Forrás: Urológiai Központ – Prima Medica (www.urologiaikozpont.hu))