Mutatjuk, mi okozta a brutális oroszországi földrengést

A kamcsatkai földrengés a Csendes-óceáni és az Ohotszki-lemez találkozásánál történt, ahol hosszú ideje halmozódott fel a tektonikus feszültség. Epicentruma nagyjából 20,7 kilométer mélyen volt.

A kamcsatkai földrengés 8,8 erősségű volt és a valaha mért hatodik legerősebb földrengésként tartják nyilván.

Fotó: KAMCHATKA OF GEOPHYSICAL SURVEY / ANADOLU

A régió a Föld egyik legaktívabb szeizmikus övezetéhez, a Tűzgyűrűhöz tartozik, ezért nem ritkák a nagy erejű rengések és vulkánkitörések sem. A 8,8-as erősségű földmozgás az utóbbi másfél évtized legerőteljesebb rengése volt, amely cunamiriadót váltott ki Japánban és az Egyesült Államok nyugati partvidékén. Hawaiin több területen evakuálást rendeltek el.

A korábbi kamcsatkai földrengések

A Kamcsatka-félsziget térsége már több pusztító erejű rengés helyszíne volt. Az 1250 kilométer hosszú félsziget környékén 2020-ban, 2006-ban, 1959-ben, 1952-ben és 1923-ban is történt nagy erejű földrengés. Ezek közül sok cunamit is okozott. Korábbi feljegyzések 1841-ből és 1737-ből is említenek hasonló eseményeket.

Mi váltja ki a kamcsatkai földrengéseket?

Kamcsatka alatt a Csendes-óceáni lemez az Ohotszki mikrolemez alá bukik. A lemezek találkozásánál húzódik a Kurili–kamcsatkai-árok, amelynek mélysége eléri a 10 kilométert is. A Csendes-óceáni lemez évente körülbelül 8,6 centiméterrel nyomul az Ohotszki alá. Az itt időnként felszabaduló energia hatalmas földrengéseket és szökőárakat idézhet elő.

A régió a Tűzgyűrű nevű földrengésövezet része, amely mintegy 40 250 kilométer hosszan öleli körbe a Csendes-óceánt. Számos tektonikus lemez találkozik itt, többek között az Eurázsiai, az Észak-amerikai, a Fülöp-szigeteki vagy a Nazca-lemez. Az övezet partvidékén több mint 15 ország osztozik, köztük van

Oroszország,

Japán,

az USA

és Chile is.

A földrengések és a vulkánkitörések kéz a kézben járnak

A Tűzgyűrű mentén nemcsak a földrengések, hanem a vulkánkitörések is gyakoriak. Amikor egy lemez a másik alá bukik, a mélyben megolvad, és az így keletkező magma a felszínre tör. A kamcsatkai régióban is több tucat aktív vulkán található.