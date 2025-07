Ez a nyári vakáció legnagyobb veszélye – sokan nem is sejtik, mire kell figyelniük

Ne vegyük félvállról!

A szakemberek szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb lesz a veszélyes hőség, ami sokaknál hőkimerülést, hőgutát válthat ki, vagy akár végzetes rosszullétet is előidézhet. A kánikula veszélye tehát nagyon is valós – tartsuk be a legegyszerűbb óvintézkedéseket, hogy ne a kórházban vagy annál is rosszabb helyen végződjön a nyári vakáció.