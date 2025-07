Ezen az eszközön múlik Kapu Tiborék sorsa

A felemelkedés páratlan élmény volt, most pedig már a Nemzetközi Űrállomás felé tartunk a Dragon-flotta legújabb tagjával, a mi Grace űrhajónkkal. A Grace több mint egy egyszerű név: azt az eleganciát testesíti meg, ahogyan a Föld előtt elhaladva átszeljük a világűrt. Mesél küldetésünk kifinomultságáról, a tudomány és a lélek harmóniájáról, valamint arról a kegyről, amelyet alázattal viselünk, bár nem érdemeltük ki. A Grace arra is emlékeztet, hogy az űrrepülés nem csupán mérnöki diadal, hanem a jóakarat megnyilvánulása, amely minden embert szolgál, bárhol is éljen a világon