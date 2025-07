Magyarországra érkeznek a jövő atomreaktorai - mit érdemes tudni a technológiáról?

A kis moduláris reaktor – vagyis SMR (angolul small modular reactor) – egy legfeljebb 300 megawattos teljesítményű atomreaktor. Léteznek ennél is kisebb, akár 1–10 MW-os mikroreaktorok is, amelyek kompakt méretük ellenére képesek tiszta energiát előállítani. A névválasztás nem véletlen: a „kis” a méretükre, a „moduláris” pedig arra utal, hogy gyártósoron, előregyártott egységekben készülnek, és a helyszínen már csak össze kell szerelni őket.

Egy kis moduláris reaktor számítógépes illusztrációja. Az új generációs atomtechnológia akár távoli térségekben is tiszta energiát biztosíthat.

Fotó: - / Rolls-Royce PLC

Ezek a reaktorok ugyanúgy a maghasadás hőenergiáját hasznosítják, mint hagyományos társaik.

Jelenleg Kína és Oroszország üzemeltet ilyen rendszereket, de számos országban, és immár Magyarországon is folynak fejlesztések.

Kis hely, nagy teljesítmény – miért előnyös a kis moduláris reaktorok alkalmazása

A legnagyobb előny, hogy a kis moduláris reaktor olyan területeken is alkalmazható, ahol a villamos hálózat hiányos, vagy teljesen hiányzik. Ezek a reaktorok nemcsak a meglévő hálózatba illeszthetők be, hanem akár elzárt, vidéki régiókban is működtethetők, így bányák, katonai bázisok, vagy éppen távoli városok energiaellátása is megoldható velük. A mikroreaktorok kis helyet igényelnek, és kiválthatják a dízelgenerátorokat is vészhelyzeti áramforrásként.

Biztonság terén is komoly előrelépést jelentenek:

egyszerűbb a felépítésük, és úgynevezett passzív biztonsági rendszert használnak.

Ez azt jelenti, hogy ha probléma lép fel, emberi beavatkozás nélkül, természetes fizikai jelenségek – például a gravitáció vagy a hővezetés – segítségével képesek leállni, minimálisra csökkentve a radioaktív kibocsátás esélyét.

Rövid idő alatt elkészül, és hosszabb az élettartama

A kis moduláris reaktor üzemeltetése gazdaságosabb is lehet. Az ilyen rendszerek üzemanyagcseréje jóval ritkább:

míg egy hagyományos erőműben évente cserélni kell a fűtőelemeket, addig egy SMR akár három-hét évig is működhet.

Egyes típusok – például a svéd SEALER-55 – akár 25 évig is elüzemelhetnek üzemanyagcsere nélkül. A rendszer rugalmassága is kiemelkedő: egyetlen telephelyre akár több kis reaktor is telepíthető, így a teljesítmény könnyen a fogyasztói igényekhez igazítható. Az amerikai NuScale például egyetlen helyszínen akár tizenkét darab 77 MW-os egységet is el tud helyezni. A hagyományos atomerőművek legfőbb hátránya, hogy építésük rengeteg időt igényel és a költségek is magasak. Ezzel szemben a kis moduláris reaktor sorozatgyártásra készül, és már 2-3 év alatt üzembe helyezhető.