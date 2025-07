Ez a látszólag ártalmatlan jel megháromszorozhatja a korai halál esélyét

Az agy figyelmeztethet a bajra

A tudósok már korábban is megfigyelték, hogy akik hetente rémálmokat tapasztalnak, azoknál később nagyobb eséllyel alakul ki korai demencia vagy Parkinson-kór. Úgy tűnik, az álmokat irányító agyterületek részben ugyanazok, amelyeket ezek a betegségek is érintenek. Így a gyakori rémálmok akár a kognitív romlás korai figyelmeztető jeleiként is értelmezhetők.

A gyakori rémálmokat már összekapcsolták több kognitív betegséggel is.

Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F

A rémálmok gyakoribbak, mint hinnénk

A rémálmok meglepően gyakoriak a lakosság körében. A felnőttek mintegy 5%-a hetente, további 12,5%-uk pedig havonta él át rossz álmokat. Mivel ezek gyakoriak és kezelhetők, a szakértők szerint a rémálmok megelőzése közegészségügyi szempontból is fontos cél lehet.

A kognitív viselkedésterápia,

a képzelet fejlesztésén alapuló technikák,

valamint a nyugodt, hűvös, sötét hálószoba mind csökkenthetik a rémálmok számát.

A kutatás korlátai

A kutatóknak ugyanakkor vannak fenntartásaik is. A vizsgálat az emberek saját szubjektív beszámolóin alapult, így nehéz pontosan elválasztani a kellemetlen álmot a valódi rémálomtól. Ráadásul a résztvevők többsége fehér amerikai volt, így nem biztos, hogy az eredmények minden népcsoportra igazak. A biológiai kort csak egyszer mérték, így azt sem tudni, vajon a rémálmok kezelése lassítaná-e a „órát”. Ennek ellenére a tanulmány hosszú ideig követte a résztvevőket, valamint hivatalos halálozási adatokkal dolgozott, ami növeli a megbízhatóságát.

Ha más kutatások is megerősítik az összefüggést, könnyen lehet, hogy a jövőben az orvosok a vérnyomás és a koleszterin mellett a rémálmokra is rákérdeznek majd. A rossz álmokat csökkentő terápiák ugyanis olcsók, biztonságosak és már most is elérhetők – így akár évekkel is meghosszabbíthatják az életet, miközben nyugodtabb éjszakákat biztosítanak.