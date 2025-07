Ezért vagy állandóan kimerült: a szakértők a vérben találták meg az okot

A krónikus fáradtság kivizsgálása hamarosan jóval egyszerűbbé válhat

A most azonosított biomarkereket további klinikai próbáknak kell alávetni, hogy kiderüljön, mennyire pontosan szűrhetők velük a betegek. Ha ezek sikeresek lesznek, néhány éven belül a krónikus fáradtság kivizsgálása akár a rutin laborvizsgálat része is lehet. Addig is marad a komplex orvosi szemlélet, amely figyel a tünetek sokféleségére, a bélflóra állapotára, az esetleges gyulladásokra, és igyekszik egyénre szabottan enyhíteni a panaszokat.