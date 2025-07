Kutya meleg van! - Milyen teendőink is vannak kánikula idején házi kedvencünkkel kapcsolatban?

Folyamatos folyadékpótlás! A kutyák és macskák szervezete a melegben gyorsan kiszáradhat, így különösen figyelni kell a megfelelő, folyamatos folyadékpótlásról. Semmiképpen ne hagyjunk állatot autóban! Akkor sem, ha rövid időre szállunk csak ki, és az autó árnyékos helyen parkol. A forró beton vagy aszfalt nagyon veszélyes lehet a kutyák mancsai számára, ugyanis égési sérülések keletkezhetnek rajta. Célszerű ilyenkor a hosszabb sétákat a hűvösebb órákra időzíteni.

Ha valaki esetleg még mindig kételkedne abban, hogy nyáron a kutya tappancsa meg tud égni a forró talajon...Attól, hogy nem jelez, még bekövetkezhet a baj. A képen látható Olaf nevű kutyus 1 km-t gyalogolt a gazdája mellett, mielőtt Ő észrevette volna, hogy mi történt, mert nem voltak jelek. Nem sántított, nem nyüszített. A kép magáért beszél.

Fotó: Origo

A különösen meleg órákban az árnyékos helyen - ha van lehetőség, akkor füves területen - történő, rövidebb egészségügyi séták javasoltak. Megerőltető testmozgás kerülése, különösen a forró csúcsidőszakban. Hűvös hely biztosítása séta közben és otthonunkban is.

Ügyeljünk a tünetekre! Amennyiben a gazdi úgy ítéli meg, hogy kedvence nem a szokott módon viselkedik, amelyet hányás, hasmenés, fokozott lihegés, gyors szívverés kísér, úgy minél hamarabb orvosi segítség igénybevétele javasolt, mert akár hőguta is állhat a háttérben.





Milyen előnyökkel járhat a hűsítő mellény, valamint a klíma, és mik azok a hátrányok amire mindenféleképpen ügyelnünk kell?

A hűsítő mellény előnye elsősorban mindenféleképpen a hűsítő hatás, amely a benne található speciális anyagoknak köszönhető. Ezek mellett a párologtatás segítségével képes hűsíteni a kutya testét, segítve ezzel elkerülni a hőgutát, valamint a túlhevülést. Előnyei köze tartozik még, hogy használata egyszerű, illetve kényelmes viselet az állat részére.

Az előnyök mellett mindenképpen szükséges megemlíteni a hátrányait is, ami esetlegesen egészségügyi problémákat is okozhat. A vizes, hűvös mellény huzamosabb ideig tartó használatától kedvenceink gyorsabban fáznak meg, könnyebben kialakulhat akár tüdőgyulladás is, amely minden esetben orvosi kezelést igényel. A szőrzeten lévő folyamatos vizes közeg bőrirritációt, valamint egyéb bőrproblémákhoz is vezethet.

Összességében hasznos lehet kánikulában a hűsítő mellény használata, azonban érdemes odafigyelni, hogy időnként hagyjuk megszáradni tőle a kutya testét.