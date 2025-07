Minden, amit a lépfenéről tudni kell!

A lépfene egy súlyos, baktérium okozta állatbetegség, amely egyben fontos zoonózis is, vagyis az állatról az emberre is átterjedhet. A napokban megjelent Horvátországban is, ami ismét ráirányította a figyelmet erre a veszélyes betegségre. Ebben a cikkben a Nébih segítségével részletesen bemutatjuk, mi is az a lépfene, hogyan terjed, kik a leginkább érintettek, milyen tünetekkel jár, és mit tehetünk, ha lépfene fertőzést észlelünk magunkon vagy állatainkon.

A lépfene egy baktérium, a Bacillus anthracis által okozott fertőzés, amely főként kérődző állatokat – juhokat, kecskéket és szarvasmarhákat – érint, de az emberek és más állatok is elkaphatják. A baktérium spórái rendkívül ellenállóak, így hosszú ideig fennmaradhatnak a talajban és a környezetben. A lépfene spórás formában terjed, és így képes megfertőzni a legelő állatokat és a velük érintkező embereket - írja a Nébih. Horvátországban is megjelent a lépfene. Fotó: Nagy István/Facebook Hogyan terjed? A lépfene nem terjed állatról állatra közvetlenül, hanem a spórák közvetítésével, amelyek a talajban, takarmányban vagy vízben fordulnak elő. Az állatok a spórákat legelés vagy ivóvíz útján veszik fel, majd megbetegszenek. Fontos, hogy a spórák csak a levegővel érintkezve alakulnak ki a tetemek felnyitása vagy ragadozók általi szétszedése után. Az emberi fertőzés elsősorban a foglalkozási ártalmak miatt alakul ki, például henteseknél, vágóhídi dolgozóknál vagy bőr- és gyapjúfeldolgozóknál. Emberről emberre a lépfene nem terjed. Kik a leginkább veszélyeztettek? Kérődző állatok (juh, kecske, szarvasmarha)

Lovak, kutyák, macskafélék (kevésbé fogékonyak)

Sertések (legkevésbé érzékenyek)

Ritkán madarak is megfertőződhetnek

Emberek, akik állatokkal dolgoznak vagy állati eredetű anyagokat kezelnek Milyen tünetek jellemzik a lépfene fertőzést? A lépfene tünetei állatonként változóak, de általánosak a magas láz, elesettség és nehéz légzés. Kérődzők esetén a betegség nagyon gyorsan, akár előzetes tünetek nélkül is végzetes lehet. Szarvasmarha: véres váladék a végbélnyílásból, orrból; véres hasmenés

Ló: véres hasmenés

Sertés: toroködéma, légzési nehézségek, hányás, véres hasmenés

Húsevők (pl. nagymacskák): heveny vérfertőzés, torok- és fejödéma Emberben a lépfene leggyakoribb formája a bőrlépfene, mely a bőr sérülésén keresztül fertőz. Tünete egy piros göb, amelyből fekete pörkös seb alakul ki, a „pokolvar”. Ritkább, de súlyosabb formák a bélanthrax és a tüdőlépfene. Mit tegyünk, ha lépfene tüneteit észleljük? A lépfene időben történő felismerése kulcsfontosságú, hiszen az antibiotikumos kezelés – elsősorban penicillinnel – hatékonyan gyógyítja a fertőzést. Ha a betegség jeleit észleljük magunkon vagy állatainkon, haladéktalanul forduljunk orvoshoz vagy állatorvoshoz, és tartsuk be a higiéniai előírásokat a fertőzés terjedésének megakadályozására. A lépfene veszélyes és gyors lefolyású betegség, amely komoly kockázatot jelent mind az állatok, mind az emberek számára. Megfelelő megelőzéssel, figyelemmel és gyors orvosi beavatkozással azonban hatékonyan kontrollálható. Ha kérdése van a lépfene tüneteiről vagy megelőzéséről, mindig forduljon szakemberhez!

