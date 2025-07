Ezek a mérgező növények leselkednek rád kirándulás közben

A természet rengeteg csodát tartogat számunkra, de nem minden növény barátságos. Számos olyan mérgező növény létezik, amelyek első ránézésre ártalmatlannak tűnnek, mégis komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ha véletlenül hozzájuk érünk, vagy fogyasztunk belőlük.

Nadragulya

Fotó: Shutterstock/Kabar

Ezek Magyarország legdurvább mérgező növényei

Az érintkezés következményeként komoly egészségügyi következmények, bőrkiütések, hányinger, hányás vagy akár súlyos mérgezés is felléphet. A legnagyobb veszélyt azok a növények jelentik, amelyek nemcsak mérgezőek, hanem könnyen összetéveszthetők a hasonló, ehető fajokkal.

Mindezek miatt érdemes kirándulás előtt tájékozódni a környéken előforduló mérgező növényekről, hogy felismerjük őket, és elkerüljük a nem kívánt baleseteket. A megfelelő óvatosság és ismeretek segítségével biztonságosan élvezhetjük a természet szépségeit.

Nadragulya

​A nadragulya (Atropa belladonna) is azon mérgező növények közé tartozik, amelybe kirándulásaink során is könnyen belebotolhatunk. A burgonyafélék családjába tartozó növény minden része, különösen fekete bogyói, rendkívül mérgezőek; már három-négy bogyó elfogyasztása is halálos lehet egy kisgyermek számára. A bőrrel való érintkezéskor is felszívódhatnak a mérgező anyagai, ezért kesztyű használata javasolt a kezelésük során.

Gyilkos csomorika

​A gyilkos csomorika (Cicuta virosa) egy vizes élőhelyeken előforduló, rendkívül mérgező növény, amelyet szintén felfedezhetünk kirándulásaink során. Minden része, különösen a kellemes, zellerillatú gyöktörzse, erősen mérgező cikutoxint tartalmaz, melynek hatására nyálfolyás és heves görcsök jelentkezhetnek, végül légzésbénuláshoz vezet. Hazánkban a Tisza-tavon és a Hármas-Körös vízén is előfordul, ezért kirándulás során érdemes tisztában lenni a küllemével, hogy elkerülhessük.

Gyöngyvirág

A gyönyörű gyöngyvirág (Convallaria majalis) szintén mérgező növény, amely könnyen összetéveszthető a tavasz nagy kedvencével, az ehető medvehagymával (Allium ursinum). Míg a gyöngyvirág minden része mérgező, és már kis mennyiség is súlyos mérgezést okozhat, addig a medvehagyma ehető, de a két növény hasonló megjelenésük miatt könnyen összekeverhető.