Furcsa foltok a bőrödön? Erre a különös betegségre utalhat

Kerüld a déli napsütést!

A napallergia szövődményei

A napallergia nemcsak kellemetlen, de hosszú távon is kihathat a bőröd állapotára. Az ismétlődő fénykiütések után pigmentációs foltok maradhatnak vissza, amelyek hónapokig, sőt évekig is megmaradhatnak.

A túlzott napozás ráadásul nemcsak allergiás reakciókat, hanem akár rosszindulatú bőrdaganatokat is okozhat. Az enyhébb formáktól, mint a bazálsejtes karcinóma, egészen a melanoma malignumig – amely a legveszélyesebb bőrrák – bármi előfordulhat, ha nem védekezel megfelelően.

Bizonyos betegségek, például autoimmun rendellenességek is fellángolhatnak a napfény hatására. Ilyenek a lupus, a hólyagos bőrbetegségek vagy akár a fotoszenzitív pikkelysömör is. Épp ezért kulcsfontosságú a bőr természetes védelmének megőrzése és a megfelelő fényvédelem.

A napallergia megelőzése

A napallergia elkerülésének kulcsa a megfelelő védelem. A közvetlen napsugárzás mérséklése, az árnyékban tartózkodás és a védőruházat viselése mind segíthet. Sokan tévesen azt hiszik, hogy a vízben nem lehet leégni, de az igazság az, hogy az ultraibolya sugarak behatolnak a vízfelszín alá akár egy méterrel is. De a személyre szabott fényvédők rendszeres használata hozzájárul a tünetek csökkentéséhez.

Egyes esetekben a bőrgyógyászok úgynevezett fényterápiát is javasolhatnak, amely során a tavaszi időszak kezdetén alacsony dózisú UV-sugárzással fokozatosan szoktatják hozzá a bőrt a napsütéshez, ezzel csökkentve az allergiás reakciók esélyét.

A napallergia nemcsak esztétikai kellemetlenségeket okozhat, hanem hosszú távon fokozhatja a bőrrák kialakulásának kockázatát is. Ezért fontos, hogy odafigyelj a megelőzésre és a megfelelő fényvédelemre.