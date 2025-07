Rejtett kalóriák: csendes hízás „ártatlan” falatoktól

Mikor a legrosszabb nassolni?

Nem csak az esti filmezés előtti hűtőnyitogatás számít! A kritikus pont sokszor a munka melletti nassolás.

Ha evés közben máshova figyelsz (pl. a képernyőre), az agyad kevésbé dolgozza fel az étel elfogyasztását (kevesebb emléket rögzít), ami gyengíti a teltségérzet kialakulását, és hamarabb meg is fogsz éhezni.

A nassolás és vércukorszint kapcsolatát sem szabad figyelmen kívül hagynod, ha okos nassolási stratégiát követnél! A gyors szénhidrátok hirtelen vércukor emelkedést okoznak, amit egy ugyanolyan gyors esés követ. Te pedig újra éhes leszel, és újra nassolni fogsz. Ez a szénhidrátdús rágcsálnivalók ördögi köre.

Fotó: Shutterstock/Suteren Studio

Okos nassolás: van ilyen?

Nem kell teljesen lemondanod a rágcsálnivalókról, csak tudatosabban nassolni.

Egészséges nasi ötletek:

1. Kesudió, mandula: sokáig eltelít, viszont vigyázz az adaggal, mert egy marékban is van ám kalória!

2. Szeletelt alma mogyoróvajjal: édes-sós párosítás, ami kielégíti az étvágyadat, de rostot és jó zsírokat is ad

3. Zöldségcsíkok humusszal: friss, ropogós, tápanyagban gazdag, és nem dobja meg hirtelen a vércukorszintedet

4. Főtt tojás, avokádós pirítóssal: nem egy klasszikus nasi, de ha egy kiadósabb harapnivalóra vágysz, remek választás (adagokra itt is figyelj!)

Hogyan kerülheted el a rejtett kalóriákat?

A kulcs, a tudatosság és tervezés.

Olvasd el a tápértékeket, a címkéket mielőtt megveszel valamit!

Tapasztald ki az adagokat!

Ne hagyd, hogy a marketing trükkök megtévesszenek!

A nassolási szokások hatása a fogyásra sokszor nagyobb, mint gondolnád, de nem kell lemondanod mindenről! Diéta alatt is nassolhatsz, csak okosan és tápanyagdúsan! A tested (és a farmered is) meg fogja köszönni.