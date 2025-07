Akár hiszi, akár nem, egyes állatok hallják a növények hangját!

A növények láthatatlan módon kommunikálhatnak az állatokkal – legalábbis erre utal egy új izraeli kutatás. A Tel-avivi Egyetem tudósai szerint bizonyítékot találtak arra, hogy egyes állatok képesek érzékelni a növények által kibocsátott, ember számára hallhatatlan hangokat, sőt, ezekre reagálnak is – írja a BBC.

Egyes állatok hallják a növények hangját egy új kutatás szerint

Fotó: Unsplash

A kutatás során nőstény molylepkéket figyeltek meg, amelyek jellemzően paradicsomnövényekre rakják le petéiket. A tudósok azonban észrevették: ha a növény „stresszes” – például vízhiányos –, és ennek megfelelően bizonyos hangokat bocsát ki, akkor a lepkék elkerülik azt. Ez arra utal, hogy ezek a hangok a növény egészségi állapotára utalnak, és a rovarok képesek felismerni, ha a növény nem alkalmas az utódaik táplálására.

„Ez az első alkalom, hogy kimutatták: egy állat reagál a növények által kibocsátott hangokra”

– mondta Yossi Yovel, a kutatás vezetője.

A hangokat – amelyeket az emberi fül nem érzékel – a növények fizikai állapotváltozásai generálják, például amikor megsérülnek vagy kiszáradnak. A kutatócsoport két évvel ezelőtt már bizonyította, hogy a növények úgymond „sikítanak”, amikor stressz éri őket – most azonban először figyelték meg, hogy egy másik élőlény is reagál ezekre a hangokra.

A kísérlet során a tudósok kizárták, hogy a molylepkék vizuális vagy szaglási ingerek alapján döntöttek – a viselkedésváltozást kizárólag a hangok váltották ki.

A kutatás következő lépése annak feltérképezése lesz, hogy más növények milyen hangokat adnak ki, és más állatfajok is érzékelik-e ezeket, illetve döntenek-e ezek alapján. Emellett azt is vizsgálni fogják, hogy a növények képesek lehetnek-e egymással is kommunikálni hang útján – például figyelmeztetni a többit a közelgő szárazságra, hogy időben spórolni kezdjenek a vízzel.

„Ez egy hatalmas, eddig szinte teljesen ismeretlen világ” – mondta Lilach Hadany, a kutatás másik vezetője. „A növények nem tudatos lények, nem érzik a fájdalmat, de ezek a hangok fontos információt közvetíthetnek más élőlények számára – akár más növényeknek is.”