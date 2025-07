Feltérképezték egy ókori egyiptomi férfi génjeit – a felfedezés még a kutatókat is meglepte

Egy frissen publikált kutatás először tárta fel teljes egészében egy ókori egyiptomi génállományát. A felfedezés alapjaiban változtathatja meg mindazt, amit eddig Egyiptom korai időszakáról alkottunk. A tudósok szerint a most vizsgált DNS a legrégebbi és legteljesebb örökítőanyag, amit valaha ókori egyiptomi maradványból sikerült kinyerni. Az ötezer éve élt férfi génjei alapján kiderült, hogy egyszerre hordozott észak-afrikai és mezopotámiai örökséget.

Az ötezer éves férfi arcának rekonstrukciója. Az ókori egyiptomi génállományának elemzése fényt derített a származására is.

Fotó: Garstang Museum of Archaeology, University of Liverpool

Miről mesél az ötezer éve élt ókori egyiptomi génállománya?

A férfi a Kr. e. 3. évezredben, az Óbirodalom korában élt, nem sokkal azután, hogy Egyiptom két része – Felső- és Alsó-Egyiptom – egyesült. Ekkor épültek a lépcsős piramisok és a gízai nagy piramis is.

Maradványait 1902-ben tárták fel a felső-egyiptomi Nuwayrat egyik sziklasírjában. A férfit kerámiakorsóban temették el, ami akkoriban magas társadalmi státuszt, és jó vagyoni helyzetet jelezhetett. A sír és a kerámia a forró klíma ellenére kiválóan konzerválta a csontokat, így most, több mint egy évszázaddal később a kutatóknak sikerült feltérképezniük a teljes genomját.

„Őszintén szólva nem hittem, hogy sikerülni fog” – vallotta be Pontus Skoglund, a tanulmány egyik szerzője, a londoni Francis Crick Intézet ókori DNS-szakértője. „Az ilyen régi minták gyakran túl sérültek ehhez.”

A csontok alapján a férfi 44 és 64 év közötti lehetett, ami abban a korban már magas életkornak számított. Súlyos csontritkulás és ízületi kopások gyötörték. A vizsgálatok szerint sokat ülhetett kinyújtott karokkal, amiből a kutatók arra következtetnek, hogy fazekas lehetett, és napi szinten a korong mellett dolgozott.

Érdekesség, hogy a fényűző temetés és a magas társadalmi rang ellenére a csontokon mégis észrevehetők a kemény fizikai munka nyomai.

Ez egy olyan összetett képet mutat, amely eltér a korábbi elképzelésektől, miszerint a rangos emberek biztosan kerülték a nehéz fizikai munkát.

A gízai nagy piramis

Fotó: YUNUS HOCAOGLU / ANADOLU

Észak-afrikai és mezopotámiai kapcsolatok

A DNS-vizsgálatok szerint az ókori egyiptomi férfi génállományának döntő része észak-afrikai eredetű.

A tanulmány szerint ugyanakkor a genom körülbelül 20 százaléka a termékeny félhold keleti területéhez, vagyis Mezopotámiához és környékéhez köthető.

Ez sokkal mélyebb kapcsolatra utalhat, mint amit eddig feltételeztek. Régóta tudjuk, hogy Egyiptom és Mezopotámia között áruk, állatok, növények, írásmódok és mezőgazdasági ismeretek is cserélődtek. Ám most úgy tűnik, a két térség lakói nemcsak kereskedtek, hanem keveredtek is.