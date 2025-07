Elképesztő dolog derült az omega-3 zsírsavakról

A halolaj-kapszulákban bőséggel megtalálható omega-3 zsírsavakat eddig leginkább a szív és az érrendszer védelmezőiként ismertük. Most azonban kiderült, más területen is jótékonyan hatnak. Egy friss, átfogó tanulmány szerint ezek az anyagok hatékonyan csökkentik az agressziót, még akkor is, ha a hagyományos kezelések már kudarcot vallottak.

Az Omega-3 zsírsavak nemcsak a szívre, de a mentális egészségünkre is jótékonyan hatnak.

Fotó: CHASSENET / BSIP

Az omega-3 zsírsavak nem csupán a fizikai, hanem a mentális egészségünket is javítják

A Pennsylvaniai Egyetem tudósai 29 vizsgálat eredményeit értékelték újra. A tanulmányban összesen 3918 résztvevő adatait elemezték, akik között egyaránt voltak fiatalabbak és idősebbek. A kutatók szerint azoknál, akik rendszeresen omega-3 zsírsavakat fogyasztottak, az agresszió mértéke 28 százalékkal csökkent.

Az omega-3 zsírsavak hatásait korábban főként a fizikai és nem a mentális egészség kapcsán vizsgálták. Bizonyították, hogy hatékonyan csökkentik a szívroham vagy a stroke kockázatát. A mostani kutatás rávilágít arra, hogy az erőszakos viselkedés megelőzésében is fontos szerepet kaphatnak.

Úgy véljük, elérkezett az idő, hogy tudatosan alkalmazzuk az omega-3 zsírsavakat az agresszió csökkentésére – legyen szó iskolai környezetről, pszichiátriai ellátásról vagy börtönökről”

– mondta a tanulmány egyik szerzője, Adrian Raine neurokriminológus.

Az omega-3 zsírsavak jelentősen mérsékelték az agressziót

A vizsgálatok többsége 16 hétig tartott, vagyis alig négy hónap elegendő lehet ahhoz, hogy az omega-3 zsírsavak érezhetően mérsékeljék a dühkitöréseket vagy a szándékos agressziót. A kutatás azt is kimutatta, hogy a készítmény nemcsak az impulzív, provokációra adott reakciókat mérsékelte, hanem a tudatos, célzott agressziót is.

A kutatók azt is megvizsgálták, hogyan függ a hatás az életkortól, nemtől, diagnózistól, illetve a dózis és a kezelés hosszától – minden tényező mellett javulást észleltek.

Ha egy szülő azzal a problémával szembesül, hogy gyermeke kezelhetetlenül agresszív, érdemes megfontolnia, hogy omega-3 zsírsavakban gazdag halakat (lazacot, szardíniát vagy makrélát) építsen az étrendbe”

– javasolta Raine.