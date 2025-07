Félő, hogy Pannonhalma csak a kezdet a könyvfaló kártevő számára

Könyvfaló rovarok támadták meg a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár értékes gyűjteményét. A kenyérbogár, amelyet patikabogárként is ismernek, szinte bárhol képes kárt okozni. Terjedését a klímaváltozás miatt emelkedő hőmérséklet is segíti. Ennek a szomorú példája Pannonhalma is.

Vágólapra másolva!

A Pannonhalma világszínvonalú könyvgyűjteményét feldúló kenyérbogár (Stegobium paniceum) világszerte elterjedt, leginkább melegebb éghajlatú vidékeken gyakori. A kifejlett példányok aprók, mindössze 3–4 milliméter hosszúak, vörösesbarna színűek és hengeres testűek. Lárváik valamivel nagyobbak, 5-6 milliméteresek, testhelyzetük jellegzetesen görbült. Bábjaik karcsúbbak, mint közeli rokonuké, a dohánybogáré. A Pannonhalma könyvtárát feldúló kenyérbogár apró termetű, de óriási károkat tud okozni mind a háztartásokban, mind az értékes könyvgyűjteményekben.

Fotó: Kamran Iftikhar/Wikimedia Commons / Kamran Iftikhar/Wikimedia Commons Teljes kifejlődésükhöz legalább 18-20 Celsius-fok szükséges, így a hazánkban is tapasztalható hőmérséklet-emelkedés kedvez a szaporodásuknak. A hím és nőstény egyedeket szabad szemmel alig lehet megkülönböztetni; a nemek meghatározásához mikroszkópra van szükség. Közelebbről vizsgálva a hímek lábain rés alakú képlet látható, ami a nőstényeknél hiányzik. Legkönnyebben a bábozódás idején különíthetők el, mert a nőstények ivarszervei ilyenkor kidomborodnak és jól felismerhetők, míg a hímeké kevésbé fejlett. A kifejlett bogarak ivarszervei a test belsejében találhatók. Miért ennyire veszélyes kártevő a Pannonhalma könyvtárát pusztító kenyérbogár? A legnagyobb károkat lárvaállapotban okozza. Az angol nyelvterületen patikabogárnak (drugstore beetle) nevezett rovar étrendje rendkívül változatos: gyógyszereket, gyógynövényeket, valamint ehető és ehetetlen anyagokat egyaránt fogyaszt. Kedveli a kenyeret, gabonát, kávét, tejport, édességeket, például csokoládét és kekszet. Szívesen fogyaszt fűszereket, aszalt gyümölcsöket és magvakat is. Időnként múzeumi tárgyakban, gyapjúban, szőrben, bőrárukban, könyvekben, kárpitokban, sőt kéziratokban is kárt tesz. A régi könyvek gerincébe használt állati enyv és növényi keményítő kiváló táplálék számára. A Pannonhalmi Apátság könyvgyűjteményében is ennek a pusztításnak a nyomai láthatók. Hogyan juthattak be a könyvtárba? Szakértők szerint a rovarok a nyílászárókon át, illetve az emberek ruházatán rejtőzve jutottak be a pannonhalmi főkönyvtárba, ahol ideális táplálékot és biztonságos szaporodóhelyet találtak. A klímaváltozás miatt az utóbbi években a teremkönyvtár hőmérséklete és páratartalma is emelkedett, ami különösen kedvez a bogaraknak, mert gyorsabb szaporodást biztosít számukra.

A szakemberek szerint a védekezési módot úgy kell megválasztani, hogy közben a könyvtár értékes gyűjteménye ne sérüljön. Így védekezhetünk otthon a kenyérbogár ellen Lakásban szerencsére egyszerűbben fel lehet lépni ellenük. Ha felmerül a fertőzés gyanúja, először alaposan ki kell takarítani az élelmiszerek tárolóhelyeit. Ezután minden élelmiszert át kell vizsgálni, amit a kenyérbogár fogyaszthat. A fertőzött termékeket jól záródó tasakba helyezve dobjuk ki, vagy semmisítsük meg. Mivel a kártevő akár a csomagolóanyagon is átrágja magát, fontos minél előbb megszabadulni a fertőzött áruktól. Otthoni környezetben a rovarirtó szerek használata általában nem indokolt.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!