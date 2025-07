Eláruljuk, miért tegyen egy tekercs WC-papírt a hűtőbe

Kevesen gondolnak arra, hogy vécépapírt tegyenek a hűtőszekrényükbe, pedig nagyon hasznos lehet.

Nem csak a mellékhelyiségben használhatjuk a vécépapírt (képünk illusztráció)

Fotó: Andrew Brookes / Science Photo Library via AFP

Meg is mondjuk, miért ajánlott toalettpapírt tartani az éltelek között. Bizonyára minden háztartásban együtt „pihennek” a különféle élelmiszerek – legyen szó lekvárról, tejtermékekről, húsról vagy zöldségekről – a fridzsiderben, ami teljesen normális.

De azt is tudni kell, hogy így könnyen keverednek az illatok és idővel kellemetlen szagok alakulhatnak ki. Bár ez teljesen természetes, ám senki sem szereti, ha a hűtőből orrfacsaró szag árad. Ilyenkor jön jól egy meglepően egyszerű, mégis hatékony trükk: tegyünk egy guriga toalettpapírt a hűtőbe.

Vécépapírt szagtalanításra

Elsőre furcsán hangozhat, hogy vécépapírt használjunk szagtalanításra, de működik. A toalettpapír ugyanis kiválóan felszívja a nedvességet és a kellemetlen szagokat is. Fontos, hogy frissen bontott gurigát használjunk, és egyszerűen csak helyezzük el a hűtő valamelyik polcára. Innentől kezdve nincs más dolgunk, a papír csendben végzi a munkáját. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ez csak egy ideiglenes megoldás. A gurigát legkésőbb egy-két hét után ki kell dobni, különben maga is elkezdhet szagot árasztani – hívja fel a figyelmet a Myhomebook.

Ez a módszer tehát csak gyorssegély lehet, ha éppen nincs időnk alaposan kitakarítani a hűtőt. A valódi megoldás természetesen az, ha felkutatjuk és megszüntetjük a szag forrását. Ennek érdekében először is érdemes átvizsgálni a hűtő tartalmát, nincs-e benne romlott vagy erősen szagos étel. Ezután következhet a takarítás. Csak vízzel nem érünk el tartós eredményt – használjunk inkább ecetesszenciát, ami hatékonyan elpusztítja a baktériumokat és megszünteti a szagokat. Alternatív megoldásként a szódabikarbóna vagy a citromlé is jól működik. Fontos, hogy a hűtő lefolyónyílását se felejtsük ki a tisztításból, hiszen ott is megülhet a kosz, ami idővel bűzt okozhat.

Összességében elmondható, hogy a toalettpapír egy egyszerű, de hatékony eszköz lehet a hűtőszekrényben jelentkező kellemetlen szagok ideiglenes kezelésére. Ám a tartós megoldás továbbra is a rendszeres tisztításban, karbantartásban és a lehetséges hibák idejében történő felismerésében rejlik.