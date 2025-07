Több, mint 200 millió éves repülő hüllőfajt fedeztek fel

Úgy vélik, hogy a körülbelül 209 millió éves hüllő a legkorábbi pteroszaurusz, amit Észak-Amerikában találtak. A triászkori pteroszauruszok csontjai kicsik, vékonyak és gyakran üregesek, ezért elpusztulnak, mielőtt fosszilizálódnának. A leletet a Petrified Forest Nemzeti Park fosszíliaágyában, egy sziklás, sivatagos tájon fedezték fel. Több, mint 200 millió évvel ezelőtt ez a hely folyóágy volt, és az üledékrétegek fokozatosan csapdába ejtették és tartósították a csontokat, pikkelyeket és más, az abból az időből való élet nyomait. A folyó keresztülhaladt a Föld összes nagy méretű, folytonos kiterjedésű területéből formálódott szuperkontinens, a Pangea központi régióján.

A kutatócsapat a pteroszaurusznak az Eotephradactylus mcintireae nevet adta, ami azt jelenti, hogy „hamuszárnyú hajnali istennő”.

Fotó: BBC News

A pteroszaurusz állkapcsa csak egy része annak a fosszíliagyűjteménynek, amit ugyanitt találtak. Találtak itt csontokat, fogakat, halpikkelyeket, és még fosszilizált székletet is. Az, hogy ezekben az ősi folyóágyüledékekben találtak pteroszaurusz csontokat, azt sugallja, hogy világszerte lehetnek más triászkori sziklákból származó üledékek, amik szintén megőriztek pteroszaurusz csontokat.

A sirályméretű pteroszaurusz állkapcsa egy 209 millió éves sziklában maradt fenn.

A pteroszaurusz fogainak tanulmányozásából tudni lehet, hogy mit evett a hüllő. A csúcsoknál szokatlanul nagy fokú kopás látható, ami arra utal, hogy ez a pteroszaurusz valami kemény testrésszel táplálkozott. A legvalószínűbb, hogy prédái olyan primitív halak voltak, amiket csontos pikkelyekből álló páncél borított.

Az ősi csontágy Arizonában, a Petrified Forest Nemzeti Parkban fekszik.

A tudósok azt mondják, hogy a felfedezés helyszíne egy olyan ökoszisztéma pillanatfelvételét őrizte meg, ahol olyan állatcsoportok éltek, melyek már a kihaltak, köztük óriás kétéltűek és a páncélos krokodilok, akik olyan állatok mellett éltek, akiket ma is felismerhetünk, köztük a békák és a teknősök. A fosszíliaágy egy 200 millió évvel ezelőtti evolúciós átmenetet őrzött meg. Látunk olyan csoportokat, melyek később virultak olyan régebbi állatok mellett, melyek nem élték túl a triász időszakot. Az olyan fosszíliaágyak révén, mint ez megállapítható, hogy ezek az állatok együtt éltek.

A tanulmányt Proceedings of the National Academy of Sciences magazinbn publikálták.

(Forrás: BBC News: https://www.bbc.com/)