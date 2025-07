Rostlavina a tányéron: a TikTok fibremaxxing őrület sötét oldala

A fibremaxxing vagy fibermaxxing TikTok trend lényege, hogy a résztvevők megpróbálják maximalizálni az élelmi rostok bevitelét, gyakran messze túllépve az ajánlott napi mennyiséget. Sokan büszkén mutatják be, hogyan esznek óriási tálakban zabpelyhet, chiamagot, lenmagot, nagy mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt, valamint rostban gazdag kiegészítőket – mindezt egyetlen napon belül. Bár az élelmi rostok kétségtelenül fontosak az egészséges táplálkozásban, a túlzott rostbevitelnek számos veszélye lehet, amit a lelkes követők gyakran figyelmen kívül hagynak.

A rostbevitel fontos az egészséghez, de nem szabad átesni a ló túloldalára

Fotó: DAVID MUNNS / D2M

Ajánlott napi rostbevitel

Az élelmi rostok valóban nélkülözhetetlenek az egészséges emésztéshez és számos egészségügyi előnnyel járnak. Két fő típusuk létezik: az oldható rost, amely vizet vesz fel és gélszerű anyaggá alakul, ezáltal lassítva az emésztést és segítve a koleszterinszint csökkentését; valamint az oldhatatlan rost, amely hozzájárul a széklet térfogatának növeléséhez és az emésztőrendszer egészségéhez.

A szakértők által ajánlott napi rostfogyasztás felnőttek számára 25-35 gramm között mozog. Ezt a mennyiséget változatos rostos ételek fogyasztásával lehet elérni, mint például teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek, zöldségek és gyümölcsök.

A rostbevitel hatása rendkívül pozitív lehet: szabályozza a vércukorszintet, segít a testsúly fenntartásában, csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, valamint támogatja a bélflóra egészségét. Azonban, mint mindenben, itt is érvényes a mondás: a túl sok jó sem jó.

A rosttúladagolás nem játék – a fibremaxxing veszélyei

A fibremaxxing követői gyakran 100 gramm vagy annál is több rostot fogyasztanak naponta, ami súlyos következményekkel járhat. Az egyik leggyakoribb azonnali következmény a puffadás, amelyet sok TikTok felhasználó is dokumentál, bár gyakran nem negatívumként mutatják be. A túlzott rostbevitel erős hasi fájdalmat, görcsöket, gázképződést és hasmenést okozhat, különösen, ha valaki hirtelen növeli meg a rostbevitelét és nem fogyaszt mellé elegendő folyadékot.

Még aggasztóbb, hogy a fibremaxxing akadályozhatja bizonyos tápanyagok felszívódását. Az élelmi rostok nagy mennyisége megkötheti az ásványi anyagokat, például a vasat, cinket és kalciumot, ami hosszú távon hiánybetegségekhez vezethet.

Kiemelkedően veszélyes lehet ez olyan sérülékeny csoportok esetében, mint a növekedésben lévő kamaszok, akik között a trend különösen népszerű. Továbbá, a túlzott rostbevitel bizonyos esetekben akár bélelzáródást is okozhat, ami sürgős orvosi beavatkozást igényel.