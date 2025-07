A súlytalanság lenyűgöző élmény, de hosszú távon veszélyes lehet

A súlytalanság nemcsak látványos lebegést jelent, hanem komoly kihívásokat is az emberi szervezet számára. A Nemzetközi Űrállomáson szolgálatot teljesítő Kapu Tibornak is szembe kell néznie ezzel, sőt több kísérletében kifejezetten a mikrogravitáció különleges körülményeit fogja kihasználni. A súlytalanság élménye a Föld légkörében is viszonylag egyszerűen megteremthető, amit már egy külön turisztikai iparág is kihasznál.

Vágólapra másolva!

Jól ismert tény, hogy a világűrben – pontosabban a mintegy 100 kilométeres magasságban húzódó Kármán-vonal felett – az űrhajósok olyan körülmények közé kerülnek, amelyet hétköznapi szóhasználattal élve „súlytalanságnak” nevezünk. A kifejezés azonban félrevezető, hiszen a gravitáció ebben az állapotban is érvényesül, csupán a gravitációs és a tehetetlenségi erők egymást kiegyenlítve azt eredményezik, hogy a testek a szabadesés állapotában lebegnek. Ilyen környezetben a test tényleges súlya a földi érték egymilliomod részére csökkenhet, így a gyakorlatban valóban a súlytalanság érzete alakul ki. A fizika pontos terminológiájában ezt a jelenséget mikrogravitációnak hívják, ugyanis a tudományos szigor nem engedi meg a pontatlan fogalmazást. A súlytalanság földi körülmények között is megteremthető, sőt, komplett iparág épült az igények kiszolgálására.

Fotó: MAXIM MARMUR / AFP A súlytalanságot nem csak az űrben tapasztalhatjuk meg A Föld légkörén belül a mikrogravitáció mesterséges előállításának egyik legelterjedtebb módja, ha egy repülőgép parabolikus pályán repülve zuhanórepülést végez. Ezt az eljárást hosszú ideje alkalmazzák az űrhajósok kiképzése során, de ma már civil érdeklődők számára is hozzáférhető az ún. „Zero-G” szolgáltatás révén. Ilyenkor több ezer méteres magasságban rövid időre azonos gravitációs körülményeket tapasztalhatunk, mint amilyenek az űrrepülések során jelentkeznek. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ennek a módszernek szigorú fizikai korlátai vannak: míg egy orbitális pályán tartózkodó űreszközön folyamatosan fennáll a mikrogravitáció állapota, addig a repülőgép fedélzetén ez legfeljebb 25 másodpercig tarthat. Ennek oka, hogy a parabolikus manővert követően a repülőgépet biztonsági okokból ki kell vezetni a zuhanópályáról. A folyamat azonban többször is megismételhető, egészen addig, amíg a hajtóanyagkészlet, illetve a személyzet teherbírása lehetővé teszi. Érdekesség, hogy a Tom Hanks főszereplésével készült, Apolló-13 című film súlytalansági jeleneteit is ilyen repülési technikával rögzítették, hogy a lehető legélethűbb hatást keltsék. Mi történik a testünkkel súlytalanságban? A súlytalanság páratlan élményt kínál, hiszen gyakorlatilag egy helyben lebegünk vagy szabadon úszunk a levegőben, sőt, ha úgy tetszik, fejjel lefelé sétálhatunk a plafonon. Hosszabb távon azonban nem érdemes mikrogravitációs környezetben tartózkodni, ugyanis az komoly változásokat okoz a szervezetben. A test folyadékai a lábakból a fej felé áramlanak, ami puffadtabb arcot, tompább szaglást és ízlelést, illetve fokozott vizeletkiválasztást idéz elő. Ez együtt jár a vérmennyiség csökkenésével, a csontokból távozó kalciummal és akár vesekő kialakulásával is. Az izmok és a csontok, amelyek a Földön a gravitáció ellen dolgoznak, az űrben gyorsan sorvadni kezdenek. A csonttömeg akár havi 1%-kal is csökkenhet, főként a lábakban és a gerincben. Bár egyes csontok képesek regenerálódni, a szivacsos szerkezetű csontok károsodása tartós is maradhat. A szív teljesítménye is visszaesik, hiszen kevesebb erőfeszítés szükséges a vér áramoltatásához. Ennek következtében alakja is megváltozhat, gömbölyűbbé válik, de a Földre visszatérve ez általában helyreáll. Ugyanakkor nem ritka, hogy az űrhajósok a leszállás után elájulnak a hirtelen fellépő vérnyomásesés miatt.

Fotó a Nemzetközi Űrállomásról.

Fotó: NASA / NASA Szokatlan jelenségek és mindennapi nehézségek A súlytalanságban nincs „fent” és „lent”, ami szédülést, dezorientációt okozhat. A mozgás is más: a Földön, amikor felemelünk valamit, automatikusan ellensúlyozzuk a karunk súlyát, ezért a tárgy súlyánál nagyobb erőt fejtünk ki. A súlytalanság állapotában ez túl soknak bizonyul, így az űrhajós gyakran a tárgy fölé nyúl. A torna is egészen eltérő élmény: a futópadot és a szobabiciklit rögzíteni kell, hogy ne lebegjenek el, az izzadság pedig nem folyik le, hanem tócsaszerűen összegyűlik a testen. A mikrogravitáció az emésztést is átalakítja. Nincs büfögés, mert a gáz és a folyadék nem tud különválni, így minden a beleken keresztül távozik. Változó immunrendszer, furcsa arc, hosszabb test A súlytalanságban az immunrendszer is átalakul: nő a fehérvérsejtek száma, csökken a B-limfociták és monociták mennyisége, a T-limfociták működése visszaesik. Ez, a sugárzás hatásával együtt, növelheti a rák kockázatát.

Az arc felpuffad, a beszéd kissé orrhangúvá válik, a test pedig a magzati pózhoz hasonló testtartást vesz fel. A gerinc nyúlik, emiatt az űrhajósok akár 2 centiméterrel is magasabbak lehetnek. Mindezek a hatások többnyire nem az űrbeli tartózkodás alatt jelentenek komoly gondot, hanem akkor, amikor az űrhajósok visszatérnek a Föld gravitációs terébe. Ilyenkor a testnek időre van szüksége, hogy újra alkalmazkodjon - ez pedig kritikus lehet a leszállás és a rehabilitáció szempontjából.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!