Székrekedés? Ne aggódj, ezek a praktikák már holnapra megszüntetik

A riadalom előtt, tanácsos közelebbről megvizsgálni a fogalmat, és onnan indítani, hogy egyáltalán mikortól beszélhetünk székrekedésről? Alapvetően, székrekedésről akkor beszélünk, ha 3 hónapon át az alábbiak közül legalább kettő jelen van a székletürítések legalább negyedét tekintve: erőlködés székletürítés közben; kemény széklet; nem komplett kiürülés érzete; a végbél körüli zárlat érzete; hetente kevesebb, mint 3 székletürítés.

A szorongás, félelem, depresszió is szoruláshoz vezethet, ezért a lelki tényezők sem zárhatók ki a székrekedés lehetséges okai közül

Fotó: Shutterstock

Mi állhat a makacs székrekedés hátterében?

A testi tüneteket tekintve, a leggyakoribb okok között szokták felsorolni, a helytelen és rendszertelen táplálkozást. Ha rostszegény étrendet követsz, vagyis a szervezeted számára nem biztosítasz elegendő elemi rostot, akkor garantált a szorulás.

A székrekedés kiváltó oka lehet még valamely anyagcsere vagy hormonális eredetű eltérés. Ide sorolható a pajzsmirigy-elégtelenség, cukorbetegség, veseelégtelenség, irritábilis bél szindróma, bélelzáródás, továbbá a lisztérzékenység vagy a vastagbelet érintő elváltozások (pl. sérvek, szűkületek, végbélberepedés) illetve valamely idegi ok (pl. gerincsérülés, agyi erek betegségei) is. Más esetekben valamely gyógyszer mellékhatásaként is kialakulhat az állapot. A várandósság, az idős kor is hajlamosíthat a székrekedésre. Egy helytelenül összeállított fogyókúrás diéta is felelős lehet a szorulásért. Végül, de nem utolsó sorban, a kakaó, csokoládé és ehhez hasonló székrekedésre hajlamosító élelmiszerek túlzott fogyasztása sem szerencsés választás.

A szorongás, félelem, depresszió is szoruláshoz vezethet, ezért a lelki tényezők sem zárhatók ki a székrekedés lehetséges okai közül. Ezeket a betegségeket mindenképpen kezelni kell, hiszen korántsem csak a szorulás lehet az egyetlen tünetük. Akár az új vagy idegen környezet is, és egy utazás is előidézheti a székrekedést.

Mozgásszegény életmód, a fizikai inaktivitás, valamint a kevés folyadékfogyasztás nagyban megnehezíti a széklet áthaladását a vastagbélben.

Milyen bevált házi kezelési praktikákat érdemes kipróbálni?

Sokaknak az első gondolata, hogy székrekedés esetén gyors megoldásokhoz nyúlnak: hashajtó, tabletták. Pedig sokkal egészségesebb, ha természetes úton, egészséges ételek fogyasztásával orvosoljuk a problémát. Székletlazítók használatával kapcsolatban minden esetben konzultálj az orvosoddal.

Amennyiben rostkiegészítőket szedsz, bő folyadékfogyasztásra van szükség, hiszen ezek a készítmények önmagukban is székrekedést okozhatnak. Mellőzd a magas zsír- és szénhidráttartalmú, továbbá az alacsony rosttartalmú ételek fogyasztását. Ugyanis ezek az ételek rontanak a székrekedéses panaszokon, ráadásul a szorulás esélyét is növelik.

Már az első inger megjelenésekor kíséreld meg a székelést. Mivel minél később mész WC-re a székelési inger jelentkezését követően, annál több víz szívódik vissza a székletből, és az annál keményebbé válik, így annál nehezebb lesz a székletürítés folyamata.

Ahogy a 70-30%-os szabály is szól: az étrendünk az életmódunk 70%-át teszi ki. Ezért célszerű a mozgásszegény életmódot elkerülni, és akárcsak naponta 20-30 percet mozogni. Vagy, ha aktuálisan az életedbe és az időmanagementbe egyáltalán nem fér bele a sport, akkor érdemes szó szerint csak átmozgatni a testünket: reggeli gyors jóga az ágyban, a munkahelyre sétálhatunk vagy biciklire pattanhatunk.