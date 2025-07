A kutatók sebességmérő kamerákkal nyomon követték 10 önkéntes tapsolásának kézmozgását, levegőáramlását és hangját, és megmérték a különböző frekvenciákat, amikor kezek közötti üreg mérete és alakja változott: amikor domborított kezekkel tapsolunk, sima kezekkel tapsolunk, és amikor az ujjak tenyérhez ütésével tapsolunk. Azt találták, hogy minél nagyobb a tenyerek közti üreg, annál alacsonyabb a tapsolás frekvenciája. A kéz úgy működik, mint egy rezonátor, ezáltal a hang a kéz üregén áthaladó levegő erejéből és a hüvelykujj és a mutatóujj közötti nyílásból származik. A kézüregből kijövő futóáramlás által nyomott levegőoszlop zavart okoz a levegőben, ennek a hangját halljuk. A kutatók összehasonlították az emberektől származó adatokat az egyszerűsített másolatokkal létrehozott adatokkal, valamint az elméleti előrejelzésekkel arról, hogy a levegő hogy fog keresztülhaladni egy hagyományos, az úgynevezett Helmholtz rezonátoron. A kutatók kísérletileg és számításilag is megerősítették, hogy a Helmholtz rezonátor előre jelzi az emberi tapsolás frekvenciáját.

Tapssal megállapítható lehet a személyazonosság.

Fotó: Physics World

Ez megerősítése ennek az egyesítő elvnek, ami hasznos lehet más területeken, különösen a bioakusztikában, mert ez az elv magyarázatot adhat mindenféle bioakusztikai jelenségre, különösen lágy anyagok ütközése és futóáramlás esetén. Ez az alapelve a hangszereknek is. A nyak nyílásának hosszától és az üreg méretétől függően különböző hangot hozunk létre. A kutatók, most kimutatták, hogy ez a tapsolásra is érvényes.

A kutatók azt is tanulmányozták, hogy miért olyan rövidek a tapsok, a hagyományos rezonátorral kiváltott hanghoz képest és azt találták, hogy a kéz lágysága játszhat ebben szerepet: a kezek lágy szövetei vibrálnak az ütés után, elnyelve az energiát és tompítva a hangot. Amikor az anyag jobban vibrál, a hang sokkal gyorsabban gyengül. Ha egy tőlünk nagyon távol lévő személy figyelmét fel akarjuk hívni magunkra, és azt akarjuk, hogy a hang tovább tartson, egy bizonyos fajta tapsolás alakot kell használnunk, amik a kezünket merevebbé teszi.

A kutatók szerint a tapsolás a személyazonosításra is használható. Egyikük például most azt teszteli, hogy vajon a tapsolás használható-e jelenléti ívként egy előadáson? A tapsolás egy nagyon jellemző dolog, mert különböző méretűek a kezeink, más a technikánk, más a bőrünk textúrája és lágysága, és ez mind különböző hangot eredményez.

Most, hogy már ismerik a taps fizikáját, használhatják személyek azonosítására. Korábbi tanulmányok vizsgálták vagy a tapsolás mögött lévő egyszerűsített elméleti mechanikát, vagy emberi alanyokkal végzett statisztikai elemzéseket, de a kettő közti kapcsolat új. Olyan kísérleti berendezéssel, ami méri a hangot és a légáramlást, a kéz méretét, alakját és textúráját, a taps erejét, sebességét és nyomását, a kutatók sok az anyagtudomány, a folyadékmechanika és az akusztika által magába foglalt változót meg tudtak határozni.

