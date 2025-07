A teknősök szervezete új reményt adhat a rák legyőzésére

A teknős különleges életmódja és genetikája új reményeket nyithat meg a jövő orvostudománya előtt. A kutatók olyan fajokat vizsgáltak, amelyek hosszú életük és méretük ellenére is ritkán szenvednek súlyos betegségektől. Ezt az ellentmondást próbálták megfejteni brit tudósok, akik évtizedek állatkerti adatait elemezték – köztük a galápagosi és aldabrai óriásteknősöket. A vizsgálatok azt mutatják, hogy ezek az élőlények rendkívül ellenállóak a daganatos megbetegedésekkel szemben - írja a Telegraph.

A teknős kulcsszereplő lehet a rák elleni harcban - Fotó: Unsplash

Teknős lehet a kulcs az egészséges öregedéshez

A tudósok szerint a teknősök lassú anyagcseréje, egyedülálló génjeik és sejtszintű védekezőrendszerük olyan biológiai előnyöket biztosít, amelyek megakadályozzák a daganatok kialakulását vagy elterjedését. A vizsgált példányok csupán egy százalékánál találtak rákos elváltozást, ami rendkívül alacsony arány az emlősökhöz vagy madarakhoz képest.

Ezek a különleges állatok akár több mint 150 évig is élhetnek, mégis megőrzik egészségüket.

