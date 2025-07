Trükkös nasi gyerekeknek – egészséges, gyors, és még finom is!

A C-vitamint mindenki ismeri, és a kollagén is igen népszerű szépségápolási termék lett az utóbbi időben. Most mutatunk egy praktikát, hogyan ötvözd a két hatóanyagot egyszerűen, házilag, hogy egészséges nasi kerüljön az asztalra.

Egészséges nasi, ami a fogyókuúrádban is segíteni fog

Fotó: New Africa / Shutterstock

A C-vitaminról

A C-vitamin, más néven aszkorbinsav, egy vízben oldódó vitamin, ami elengedhetetlen a szervezet egészségének fenntartásához.

Zselatin vagy kollagén

A zselatint alapvetően sütéshez szoktuk használni, de több pozitív tulajdonsága is van, amit kevesen ismernek. A zselatin, a kollagén egyik olcsóbb verziója. Egy természetes, kollagén alapú fehérje. Nem olyan népszerű, mint a kollagén, de jól felhasználva, pozitív hatással lehet a szervezetünkre.

Kollagén és C-vitamin falatka recept

Íme egy gumicukor recept, ami egészséges és házilag is elkészíthető.

Hozzávalók, amikre szükséged lesz:

8 db narancs

2 ek. zselatin por

2 ek. méz

Ízlés szerint: fahéj, vanília őrlemény, gyömbér, kurkuma

Gumicukor

Fotó: Odu Mazza / Shutterstock

Így készítsd el

Vágd fel a narancsokat, facsard ki a levüket majd szűrd át egy tálba a levet. Egy kanál segítségével préselj át annyi levet, amennyit csak tudsz, csak a rostok maradjanak a szűrőben.

A zselatint a csomagoláson található utasítások szerint forrald fel. Melegítsd fel a narancslét is, majd öntsd össze a kettőt és alaposan keverd el, míg homogén állagot kap a keverék.

Ha ezzel kész vagy, jöhet bele a 2 ek. méz , majd az ízesítés. Használhatsz fahéjat, vanília őrleményt, gyömbért, akár kurkumát is, ami van otthon és szereted.

Hagyd, hogy kicsit hűljön, de még ne kössön meg és kezdd el a formákba önteni. Használhatsz szilikonos sütőformákat, vagy jégkocka tartót is, de akár egy magasabb falú tálcára is öntheted. Ha kész, feldarabolhatod tetszőleges méretűre.

Mielőtt megköt a zselé, még apríthatsz a formákba gyümölcsöket. Rakd 2 órára a hűtőbe, míg megdermed, majd szedd ki a formákból a falatkákat, és kész is a házi kollagén és C-vitamin falatka!