A túlagyalás csapdája – Így lépj ki az ördögi körből

Légzéstechnikák

Fotó: Migma__Agency / Shutterstock

Légzéstechnikák túlagyalás ellen

Ennél a módszernél szintén nagy levegőre lesz szükség, de hidd el, ez a légzéstechnikai módszer segíthet a szorongás leküzdésében. Helyezkedjünk el kényelmesen ülő helyzetben. 4 másodperc alatt vegyünk egy mély lélegzetet, ezt tartsuk bent 7 másodpercig, majd 8 másodperc alatt fújjuk ki. A legideálisabb, ha ezt a gyakorlatot legalább négyszer elvégezzük egymás után.

Ennél eggyel egyszerűbb módszer, ha veszünk egy hatalmas levegőt és kifújuk az összes levegőt és utána még egy kicsit megpróbáljuk kipréselni a tüdőnkből, ami bent maradt. Ezt is végezzük el egymás után addig, míg nyugodtabbnak nem érezzük magunkat.

EMDR zene hallgatása

Fotó: Stock-Asso / Shutterstock

EMDR zene jótékony hatása

Szerezz egy fülhallgatót, írd be a keresőbe, hogy ‘bilateral EMDR music’. Az ilyen bilaterális stimulációs zenék, mint például az EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) segít a két agyféltekét stimulálni, ami segít a szorongást és stresszt kiváltó helyzetekben és javítja a koncentrációt képességet is. Próbáld ki!

A felsorolt technikák segíthetnek a stresszes, szorongást keltő helyzetekben, válaszd ki a hozzád illőt, és ha legközelebb rád tör a túlagyalás, bátran alkalmazd.