Miért veszélyes az ülőmunka? Ezek az egészségügyi problémák leselkednek rád!

Gondoltál már arra, hogy a sok ülés valójában az egészséged egyik legnagyobb ellensége lehet? Az emberi test nem arra lett tervezve, hogy napi hosszú órákon át egy helyben maradjon, pláne nem egy görnyedt testtartásban egy monitor előtt. Ha ezt hosszú távon tesszük, annak előbb-utóbb ára lesz. Mutatjuk, milyen veszélyeket rejt a sok ülőmunka.

Megfájdulhat a nyak és a hát, elgémberedhetnek a végtagok

Fotó: fizkes / Shutterstock

Miért veszélyes az ülőmunka?

Mozgásszervi problémák

Tudtad, hogy az ülés jobban megterheli a gerincet, mint az állás? Ha pedig rossz testtartásban ülsz – például előredőlve, görnyedve –, az még jobban fokozza a káros hatásokat. A porckorongokra nehezedő nyomás hosszú távon meszesedést, porckorongsérvet vagy akár gerincsérvet is okozhat. Ráadásul az egyoldalú mozdulatokkal járó munkák (például pénztárosi munka) még jobban növelik a kockázatot.

Emellett az izmaid is gyengülnek: a farizom, a lábizmok is ellustulnak, ami növeli a sérülések esélyét. A nyak- és vállfájdalom pedig szinte garantált, ha sok időt töltesz mozdulatlanul.

A szív és az érrendszer is veszélyben

Az ülőmunka nemcsak az izmaidra, hanem a szívedre is káros hatással van. A mozgáshiány miatt megnő a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a szívbetegségek kockázata. A vérkeringés lelassul, ami visszérproblémákhoz, lábdagadáshoz és akár mélyvénás trombózishoz is vezethet. Ráadásul, ha rendszeresen keresztbe tett lábbal ülsz, ez tovább rontja a vér áramlását, ami megterheli a keringési rendszert és hosszú távon károsítja a vénákat.

A fejfájást is előidézhet a mozgáshiány

Fotó: fizkes / Shutterstock

Az emésztés is lelassul

Ha túl sokat ülsz és keveset mozogsz, az emésztőrendszered sem működik megfelelően. Gyakoribb lehet a puffadás, a székrekedés, és még a vastagbélrák kockázata is megnőhet. Emellett a mozgáshiány hozzájárul a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához, és fokozza az elhízás esélyét is.

A mozgás hiánya szorongást és depressziót okozhat

Nemcsak a tested, hanem a lelked is megsínyli a mozgáshiányt. Kutatások szerint azok, akik ülő életmódot folytatnak, hajlamosabbak a depresszióra és a szorongásra. A friss levegőn végzett mozgás pedig bizonyítottan segít csökkenteni a stresszt, és javítja a mentális egészséget.