Veszélyes lehet egy urándúsító megtámadása, de nem a sugárzás jelenti a legfőbb kockázatot

2025. június 13-án Izrael légicsapásokat indított Irán nukleáris képességeinek gyengítésére; három létesítményre - Natanzra, Iszfahánra és Fordóra – koncentráltak, a támadásban pedig több iráni atomtudós is életét vesztette. Ezt követően június 22-én az Egyesült Államok is az iráni urándúsító üzemek bombázásába kezdett, amely során ún. bunkerromboló bombát is bevetettek. Bár Irán szerint az üzemekben békés célú urándúsítás folyt, Izrael és számos nyugati ország szerint a perzsa állam atomfegyverek kifejlesztésére törekedett.

Urándúsító üzem centrifugái az Egyesült Államokban. Ilyen létesítményekben zajlik az urándúsítás.

Fotó: U.S. Department of Energy/Wikimedia Commons

Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent az urán „dúsítása”, tisztában kell lennünk az uránizotópokkal, és azzal, hogyan hasad az atom egy nukleáris láncreakcióban.

Mi az izotóp?

Minden anyag atomokból áll, amelyek protonokból, neutronokból és elektronokból épülnek fel. Az atomok kémiai tulajdonságait a protonok száma határozza meg, ettől különböznek egymástól a kémiai elemek. Az atomokban a protonok és az elektronok száma megegyezik. Az urán például 92 protont tartalmaz, míg a szén hatot. Ugyanakkor egy elem atomjai eltérő számú neutront is tartalmazhatnak – ezeket az elem izotópjainak nevezzük. Ez a kémiai reakciók szempontjából alig számít, viszont a nukleáris reakcióik drámaian különbözhetnek.

Mi a különbség az urán-238 és az urán-235 között?

A bányászott urán 99,27 százaléka urán-238 (92 proton, 146 neutron), míg mindössze 0,72 százaléka urán-235 (92 proton, 143 neutron); a maradék 0,01 százalék egyéb izotóp.

A nukleáris erőművekhez vagy fegyverekhez meg kell változtatni az izotóparányokat, mert a két fő uránizotóp közül csak az urán-235 képes fenntartani láncreakciót: egy neutron hasadást idéz elő, energia és újabb neutronok szabadulnak fel, amelyek további hasadásokat indítanak. Ez a láncreakció óriási mennyiségű energiát termel.

Nukleáris fegyvernél az a cél, hogy a reakció a másodperc tört része alatt menjen végbe, robbanást okozva.

Egy normális atomerőműben viszont a láncreakció szabályozott; jelenleg a világ villamosenergia-termelésének 9 százalékát adják atomerőművek. Fontos alkalmazási terület még az orvosi izotópok előállítása diagnosztikai és terápiás célokra.