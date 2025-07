Világűrből a tengerbe: a Dragon űrkapszula hazatérése

A Dragon űrkapszula technikai szempontból rendkívül fejlett. Hőpajzsa képes ellenállni a Föld légkörébe való visszatérés során keletkező akár 1900 Celsius-fokos hőmérsékletnek is. A kapszula belső tere a teherszállító változatnál kb. 10 köbméter, míg a személyszállító változat kényelmesen szállíthat akár hét űrhajóst is. Az újrafelhasználhatóság és a megbízhatóság a Dragon program sarokkövei, amelyek forradalmasították az ISS ellátási és személyzeti küldetéseit.

Egy Crew Dragon űrkapszula lecsatlakozása a Nemzetközi Űrállomásról (illusztráció)

Fotó: SpaceX via NASA

A Dragon űrkapszula útja az ISS-től az óceánig

Amikor eljön az ideje, hogy a Dragon űrkapszula visszatérjen a Földre, egy összetett folyamat veszi kezdetét. Először is, a kapszulát feltöltik a visszaszállítandó rakománnyal, amely lehet tudományos kísérletek eredménye, használt felszerelés vagy éppen a hazatérő űrhajósok. Ezt követően a Dragon leválik az ISS-ről, ami egy precízen megtervezett művelet. Az űrállomás robotkarja, a Canadarm2 általában segít elhelyezni a kapszulát a megfelelő pozícióba, majd a dokkolórendszer kioldása után a Dragon lassan eltávolodik az űrállomástól.

A leválás után a Dragon űrkapszula saját hajtóműveivel végrehajtja az úgynevezett „departure burn” manővert, hogy biztonságos távolságba kerüljön az ISS-től. Ezután egy sor fékezőmanővert hajt végre, hogy csökkentse a pályasebességét és előkészítse a légkörbe való belépést.

A teljes visszatérési folyamat az ISS-ről való leválástól a leszállásig körülbelül 6-30 órát vesz igénybe, attól függően, hogy milyen pályát választottak és milyen leszállási helyet céloznak meg. Az űrhajósokat szállító küldetéseknél általában a rövidebb visszatérési időt részesítik előnyben.

A manuális irányítás lehetőségei

A Dragon űrkapszula visszatérési folyamata nagyrészt automatizált, azonban a Crew Dragon változat esetében létezik lehetőség a manuális beavatkozásra is.

A fedélzeti érintőképernyős kezelőfelületen keresztül az űrhajósok átvehetik az irányítást vészhelyzet esetén vagy különleges körülmények között. Ez a képesség rendkívül fontos biztonsági funkció, amely lehetővé teszi az emberi döntéshozatalt olyan helyzetekben, ahol az automatika esetleg nem a legmegfelelőbb választ adná.

A manuális irányítási lehetőségek kiterjednek a dokkolási műveletek, a pályamódosítások és bizonyos visszatérési paraméterek vezérlésére is. Az űrhajósok alapos képzést kapnak ezeknek a rendszereknek a használatáról szimulátorokban, mielőtt valódi küldetésre indulnának. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a normál működés során a legtöbb művelet automatikusan zajlik, az űrhajósok felügyelete mellett. A SpaceX irányítóközpontja a Földről is folyamatosan figyeli a kapszula állapotát és szükség esetén távolról is beavatkozhat a rendszerekbe.