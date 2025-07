Ez az óra pontosabb, mint bármi a Földön

A luxusóragyártók továbbra is a legpontosabb karórák megalkotására törekednek. A gravitáció hatásait kompenzáló óraszerkezetekkel (ún. tourbillonokkal), öröknaptárakkal, ultralapos szerkezetekkel és új anyagokkal próbálják az idő mérését egyre precízebbé, pontosabbá tenni. A legújabb rekordot azonban most egy tudományos áttörés jelentette: a világ legpontosabb órája az NIST és a Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA) együttműködése révén készült el.

A világ legpontosabb órája 20 évig készült.

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG / VSC

Hogyan működik a világ legpontosabb órája?

Ez a rendkívüli szerkezet egy úgynevezett ionóra. Működése azon alapul, hogy elektromágneses mezők segítségével csapdába ejtett és vezérelt ionokkal méri az időt. Egyedülálló tulajdonsága, hogy alumíniumiont használ, aminek köszönhetően 41%-kal pontosabb más óráknál, és több mint kétszer stabilabb az eddigi legjobb ionóráknál. Az alumíniumion lehetővé teszi, hogy az időt rendkívül apró egységekben, akár kevesebb mint egy kvintilliomod másodperc (10⁻¹⁸ s) pontossággal mérje. A kutatás eredményeit a Physical Review Letters közölte.

Ez a típus eltér a hagyományos céziumórától, amely szintén atomi elven működik, de az időt a céziumatom rezgései alapján méri. Az alumíniumion használata nemcsak pontosabbá és stabilabbá teszi a szerkezetet, hanem kevésbé érzékeny a hőmérséklet-ingadozásokra és a mágneses térre is.

Izgalmas érzés a valaha készült legpontosabb órán dolgozni”

– mondta Mason Marshall, a NIST kutatója és a tanulmány vezető szerzője. „A NIST-nél lehetőségünk van hosszú távú precíziós mérésekre, amelyek előreviszik a fizikát és mélyítik a világ megértését.”

20 évig tartott a fejlesztése

A legújabb optikai atomóra megalkotása 20 évig tartott. A fejlesztés új távlatokat nyithat a kvantumtechnológiában és az alapkutatásokban.

Mire jó egy ennyire pontos óra?

Bár a mindennapokban ennyire precíz időmérésre nincs szükség, a jövő technológiái – például a kvantumszámítógépek vagy a GPS-rendszerek új generációja – már profitálhatnak belőle. Emellett alapkutatásokhoz is nélkülözhetetlen lehet, például amikor a téridő szerkezetét vagy a gravitáció viselkedését vizsgálják.