Hihetetlen: ettől a népszerű parfümtől nagyobb lesz az agyunk

A japán Kiotói és Cukuba Egyetem kutatói 28 nőnek rózsaillatú olajat adtak, amelyet egy hónapig a ruházatukon kellett viselniük. Kontrollcsoportként 22 önkéntes csupán vizet permetezett magára. A mágneses rezonanciás (MRI) vizsgálatok kimutatták: a rózsaillatot használók szürkeállománya szignifikánsan nőtt. Bár a nagyobb agytérfogat nem feltétlenül jelent jobb szellemi teljesítményt, az eredményeknek lehet jelentőségük a neurodegeneratív betegségek, például a demencia szempontjából.

A rózsaillatú parfüm növelheti az agy szürkeállományának térfogatát.

Fotó: GARO / Phanie

Ez az első tanulmány, amely bizonyítja, hogy a folyamatos illatbelégzés megváltoztatja az agy szerkezetét”

– írták a kutatók.

A rózsaillat hatása az agyra

Korábbi vizsgálatok szerint egyes illatok javítják a memóriát és a kognitív teljesítményt. Most azonban hosszabb távon tesztelték, hogy a tartós szaghatás okoz-e szerkezeti változásokat az agyban.

A szürkeállomány általánosságban nőtt, de a hatás nem volt egyforma minden agyterületen. Az amigdala és az orbitofrontális kéreg alig változott.

Ezekkel szemben a hátsulsó cinguláris kéreg (PCC), amely a memóriához és az asszociációkhoz kapcsolódik, jelentősen nagyobb lett.

Korábbi kutatások kimutatták: akiknek a szaglórendszere sérült, azoknál az amigdala kevésbé aktív, a PCC viszont fokozott működést mutat, mintha az agy kompenzálna.

A kutatók szerint valami hasonló történhetett most is.

Az amigdala hozzászokott az állandó illathoz, míg a PCC-nek folyamatosan integrálnia és tárolnia kellett az emlékeket.

„A PCC szerepet játszik a szagok és emlékek összekapcsolásában, valamint a szagmemóriák felidézésében” – írták a szerzők. „A szagmemóriákat feldolgozó PCC nagyobb aktivációt mutat, mint a szagok érzékeléséért felelős amigdala.”

Az amigdala és a PCC helye az agyban.

Fotó: Kokubun et al, Brain Res. Bull., 2025

Miért nőtt az illattól a szürkeállomány?

Mégis nehéz pontosan megmondani, miért nőtt a szürkeállomány térfogata. Furcsán hangzik, de lehetséges, hogy az agy kellemetlennek érezte a rózsaillatot, és a hozzá kapcsolódó érzelmi feldolgozás miatt volt aktívabb a PCC.

A kutatók remélik, hogy az eredmények aromaterápiás megoldásokhoz vezethetnek, amelyek támogatják a mentális egészséget és az agyi plaszticitást.

A ruházatra permetezett illatok olcsó és egyszerű módszert kínálnak az agy stimulálására.

Mire lehet jó a mostani kutatás?

További, nagyobb mintás és többféle illatot vizsgáló kutatásokkal ezek a felfedezések akár a demencia kockázatának csökkentéséhez is hozzájárulhatnak. Alzheimer-kórban például a PCC sorvadást mutat; az illatok folyamatos jelenléte segíthet megőrizni ennek a területnek a működését.

Eredményeink arra utalnak, hogy a rózsa illóolaj tartós belégzése megelőzheti az agysorvadást és csökkentheti a demencia esélyét”

– összegezték a kutatók.

A tanulmány a Brain Research Bulletin folyóiratban jelent meg.

