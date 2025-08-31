Hihetetlen: ettől a népszerű parfümtől nagyobb lesz az agyunk

A japán Kiotói és Cukuba Egyetem kutatói 28 nőnek rózsaillatú olajat adtak, amelyet egy hónapig a ruházatukon kellett viselniük. Kontrollcsoportként 22 önkéntes csupán vizet permetezett magára. A mágneses rezonanciás (MRI) vizsgálatok kimutatták: a rózsaillatot használók szürkeállománya szignifikánsan nőtt. Bár a nagyobb agytérfogat nem feltétlenül jelent jobb szellemi teljesítményt, az eredményeknek lehet jelentőségük a neurodegeneratív betegségek, például a demencia szempontjából.
Ez az első tanulmány, amely bizonyítja, hogy a folyamatos illatbelégzés megváltoztatja az agy szerkezetét”
– írták a kutatók.
Korábbi vizsgálatok szerint egyes illatok javítják a memóriát és a kognitív teljesítményt. Most azonban hosszabb távon tesztelték, hogy a tartós szaghatás okoz-e szerkezeti változásokat az agyban.
A szürkeállomány általánosságban nőtt, de a hatás nem volt egyforma minden agyterületen. Az amigdala és az orbitofrontális kéreg alig változott.
Ezekkel szemben a hátsulsó cinguláris kéreg (PCC), amely a memóriához és az asszociációkhoz kapcsolódik, jelentősen nagyobb lett.
Korábbi kutatások kimutatták: akiknek a szaglórendszere sérült, azoknál az amigdala kevésbé aktív, a PCC viszont fokozott működést mutat, mintha az agy kompenzálna.
A kutatók szerint valami hasonló történhetett most is.
Az amigdala hozzászokott az állandó illathoz, míg a PCC-nek folyamatosan integrálnia és tárolnia kellett az emlékeket.
„A PCC szerepet játszik a szagok és emlékek összekapcsolásában, valamint a szagmemóriák felidézésében” – írták a szerzők. „A szagmemóriákat feldolgozó PCC nagyobb aktivációt mutat, mint a szagok érzékeléséért felelős amigdala.”
Mégis nehéz pontosan megmondani, miért nőtt a szürkeállomány térfogata. Furcsán hangzik, de lehetséges, hogy az agy kellemetlennek érezte a rózsaillatot, és a hozzá kapcsolódó érzelmi feldolgozás miatt volt aktívabb a PCC.
A kutatók remélik, hogy az eredmények aromaterápiás megoldásokhoz vezethetnek, amelyek támogatják a mentális egészséget és az agyi plaszticitást.
A ruházatra permetezett illatok olcsó és egyszerű módszert kínálnak az agy stimulálására.
További, nagyobb mintás és többféle illatot vizsgáló kutatásokkal ezek a felfedezések akár a demencia kockázatának csökkentéséhez is hozzájárulhatnak. Alzheimer-kórban például a PCC sorvadást mutat; az illatok folyamatos jelenléte segíthet megőrizni ennek a területnek a működését.
Eredményeink arra utalnak, hogy a rózsa illóolaj tartós belégzése megelőzheti az agysorvadást és csökkentheti a demencia esélyét”
– összegezték a kutatók.
A tanulmány a Brain Research Bulletin folyóiratban jelent meg.