A hegyi levegő hatásának eredménye a kutatókat is meglepte

Az MIT Broad Institute és a Mass General Brigham egészségügyi centrum kutatói megmutatták, hogy az alacsony oxigéntartalmú levegő – olyasmi, mint amit a Mount Everest alaptáborában szívnak be a hegymászók – a Parkinson-kórt modellező kísérleti egerekben megvédi az agyat és helyreállítja a mozgásképességet.

Az alacsony oxigéntartalmú levegő segít a Parkinson-kórral diagnosztizált betegeken.

Fotó: Christian Kober / Robert Harding Heritage / robertharding via AFP

Alacsony oxigéntartalmú levegő: új remény a Parkinson-kór kezelésében

A Nature Neuroscience idegtudományi folyóiratban közölt új kutatási eredmények azt sugallják, hogy

a Parkinson-kórban tapasztalható sejtműködési zavar nyomán oxigéntöbblet halmozódik fel az agyban, ami felgyorsítja az idegsejtek pusztulását, ezért az oxigénbevitel csökkentésével lehetséges volna megelőzni, sőt, esetleg vissza is fordítani a Parkinson-kór tüneteit.

Meglepő eredmények az agykutatásban

„Már maga az a tény is kifejezetten izgalmas, hogy a neurológiai károsodás némi visszafordulását tapasztaltuk – hangsúlyozta Vamsi Mootha, a Broad Institute munkatársa, a Harvard Egyetem orvosi fakultásának rendszerbiológia és orvostudomány tanára és a Massachusetts General Hospital (MGH) molekuláris biológiai osztályának kutatója. – Ez ugyanis arra utal, hogy van egy olyan időablak, amikor az idegsejtek már zavart működésűek, de még nem halottak, és ha eléggé időben avatkozunk be, helyreállíthatjuk a működésüket.”

„Az eredmények egy egészen új paradigma lehetőségét vetik fel a Parkinson-kór kezelése terén” – tette hozzá Fumito Ichinose, a Harvard Medical School és az MGH aneszteziológus professzora. A közlemény első szerzője az ő kollégája, Eizo Marutani, aki aneszteziológiát tanít a Harvardon és az MGH-ban.

A kutatók figyelmeztetnek: túl korai még az eredményeket közvetlenül a kezelési gyakorlatba átültetni.

Hangsúlyozzák, hogy az alacsony oxigéntartalmú levegő nem ellenőrzött körülmények között történő belégzése, különösen ha csak a nap egyik szakaszában – például éjjel – történik, veszélyes, és még súlyosbíthatja is a betegséget.

A szerzők ugyanakkor derűlátók azzal kapcsolatban, hogy a felfedezésük olyan új gyógyszerek kifejlesztését indíthatja el, amelyek imitálják az alacsony oxigénszint hatását.