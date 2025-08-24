A hegyi levegő hatásának eredménye a kutatókat is meglepte

Az MIT Broad Institute és a Mass General Brigham egészségügyi centrum kutatói megmutatták, hogy az alacsony oxigéntartalmú levegő – olyasmi, mint amit a Mount Everest alaptáborában szívnak be a hegymászók – a Parkinson-kórt modellező kísérleti egerekben megvédi az agyat és helyreállítja a mozgásképességet.
A Nature Neuroscience idegtudományi folyóiratban közölt új kutatási eredmények azt sugallják, hogy
a Parkinson-kórban tapasztalható sejtműködési zavar nyomán oxigéntöbblet halmozódik fel az agyban, ami felgyorsítja az idegsejtek pusztulását, ezért az oxigénbevitel csökkentésével lehetséges volna megelőzni, sőt, esetleg vissza is fordítani a Parkinson-kór tüneteit.
„Már maga az a tény is kifejezetten izgalmas, hogy a neurológiai károsodás némi visszafordulását tapasztaltuk – hangsúlyozta Vamsi Mootha, a Broad Institute munkatársa, a Harvard Egyetem orvosi fakultásának rendszerbiológia és orvostudomány tanára és a Massachusetts General Hospital (MGH) molekuláris biológiai osztályának kutatója. – Ez ugyanis arra utal, hogy van egy olyan időablak, amikor az idegsejtek már zavart működésűek, de még nem halottak, és ha eléggé időben avatkozunk be, helyreállíthatjuk a működésüket.”
„Az eredmények egy egészen új paradigma lehetőségét vetik fel a Parkinson-kór kezelése terén” – tette hozzá Fumito Ichinose, a Harvard Medical School és az MGH aneszteziológus professzora. A közlemény első szerzője az ő kollégája, Eizo Marutani, aki aneszteziológiát tanít a Harvardon és az MGH-ban.
A kutatók figyelmeztetnek: túl korai még az eredményeket közvetlenül a kezelési gyakorlatba átültetni.
Hangsúlyozzák, hogy az alacsony oxigéntartalmú levegő nem ellenőrzött körülmények között történő belégzése, különösen ha csak a nap egyik szakaszában – például éjjel – történik, veszélyes, és még súlyosbíthatja is a betegséget.
A szerzők ugyanakkor derűlátók azzal kapcsolatban, hogy a felfedezésük olyan új gyógyszerek kifejlesztését indíthatja el, amelyek imitálják az alacsony oxigénszint hatását.
A mostani tanulmány Mootha és mások jó egy évtizede zajló hipoxia-kutatásaira épít. A hipoxia olyan állapot, amikor a testben és annak szöveteiben a normálisnál alacsonyabb az oxigénszint, és ez sajátos módon védelmet nyújt a mitokondriumok zavaraival szemben.
„Elsőként azt vettük észre, hogy az alacsony oxigénszint enyhíti az agyi tüneteket az olyan ritka betegségekben, ahol a mitokondriumok érintettek, mint például a Leigh-szindróma vagy a Friedreich-féle ataxia – ismertette Mootha, aki a Broad Institute-ban zajló Friedreich-ataxia-kutatásokat irányítja. – Ennek nyomán felmerült a kérdés, hogy vajon ugyanez érvényes lehet-e a közönségesebb neurodegeneratív betegségekre, így a Parkinson-kórra is.”
A Parkinson-kór több mint 10 millió embert sújt világszerte. A betegség lefolyása során az agy egy speciális területén idegsejtpusztulás zajlik, ami remegést és az akaratlagos mozgások lelassulását okozza. A Parkinson-kór által érintett idegsejtekben a Lewy-testekként ismert mérgező fehérjeaggregátumok halmozódnak fel. Egyes biokémiai adatok arra mutattak, hogy ezek a fehérjeaggregátumok megzavarják a mitokondriumok működését.
Mootha korábbi kutatásaiból jól tudta, hogy a sejt energiatermelő szervecskéit, a mitokondriumokat érintő betegségek hipoxiával kezelhetők. Ehhez kapcsolta még a fejében azokat az anekdotikus beszámolókat, melyek szerint a Parkinson-kóros betegek jobban érzik magukat a nagy tengerszint feletti magasságokon, valamint azt a megfigyelést, hogy az idült dohányosok, akiknek a vérében és szöveteiben a normálisnál alacsonyabb az oxigénszint, kisebb eséllyel lesznek parkinsonosok. „Ezek voltak azok az eredmények, amelyek rendkívül kíváncsivá tettek bennünket, vajon milyen hatással bírhat a hipoxia a Parkinson-kórra” – meséli Ichinose.
Mootha és Ichinose a Parkinson-kór jól bevált egérmodelljéhez fordult, melyben az állatokba a Lewy-testek magját alkotó alfa-szinuklein fehérjéket fecskendezik, hogy ezzel kiprovokálják a fehérjeaggregátumok képződését. Az így kezelt egereket két csoportra bontották:
Ez annak felel meg, mintha 4800 méteres magasságba költöztették volna őket, ahol már ilyen ritka a levegő.
Az eredmények szembetűnők voltak. Három hónappal az alfa-szinuklein-fehérjék befecskendezése után a tengerszinti, normális oxigénszinten tartott egerekben erős Lewy-test-képződés, idegsejtpusztulás és súlyos mozgási zavarok voltak megfigyelhetők. Ezzel szemben azok az egerek, amelyek rögtön az elejétől mindvégig alacsony oxigéntartalmú levegőt lélegeztek, nem mutattak sem idegsejtpusztulást, sem mozgási problémákat, annak ellenére, hogy az ő agyukban is ugyanúgy felhalmozódtak a Lewy-testek.
Ezekből a megfigyelésekből az következik, hogy a hipoxia nem akadályozta meg a Lewy-testek képződését, viszont megvédte az idegsejteket e lerakódások pusztító hatásaitól. Mindez teljesen új irányvonalat rajzol ki a Parkinson-kór kezelésében, amely nem az alfa-szinukleint vagy a Lewy-testeket veszi célba
– világított rá Ichinose.
És ami még ennél is izgalmasabb: a hipoxia akkor is működött, ha az egereket csak hat héttel az injekció után, már a tünetek kialakulása idején helyezték át alacsony oxigénszintre. Az egerek mozgásképessége helyreállt, a szorongásra emlékeztető viselkedésmintáik eltűntek, és az agyukban leállt az idegsejtpusztulás.
A hatásmechanizmus pontos tisztázása érdekében a csoport elemezte az egerek agysejtjeit, és azt tapasztalták, hogy a Parkinson-kór tüneteit mutató egerek agyának egyes területein jóval több volt az oxigén, mint akár a kezeletlen egerekben, akár azokban a kezeltekben, akiket alacsony oxigénszinten tartottak. Ez az oxigéntúltengés a kutatók szerint feltehetőleg a mitokondriumok működési zavarának következménye. A károsodott mitokondriumok nem tudják kellő hatékonysággal felhasználni az oxigént, ami ezért ártalmas mértékben felgyülemlik.
Az agyban a túl sok oxigén a jelek szerint mérgező
– szögezte le Mootha. – Az oxigénellátás általános visszafogásával letekerjük a csapot, amely ezt a kórfolyamatot táplálja.”
Persze sok munka van még hátra, míg ezeket az eredményeket valódi terápiára tudják fordítani. Az egyik vonalon Mootha és munkatársai olyan „hipoxia-tablettákat” fejlesztenek, amelyek szájon át bevehető formában utánozzák az oxigénszegény atmoszféra hatásait. Ezek a leendő szerek, amelyekkel a mitokondriális betegségeket szeretnék kezelni, a fentiek alapján a neurodegeneráció egyes formái ellen is hatékonyak lehetnek.
Bár a hipoxia nem minden idegsejtpusztulással járó betegségben bizonyult hatékonynak, a Parkinson-kór, a Leigh-szindróma, a Friedreich-féle ataxia és a kórosan gyors öregedés egérmodelljeiben ígéretesnek látszik ez a megközelítés. „Valószínűleg nem minden fajta neurodegenerációt lehet így kezelni – fűzte hozzá Mootha –, de ez mindenképpen egy ütőképes elképzelés, amely megváltoztathatja azt, ahogy e betegségek némelyikének terápiájáról gondolkodunk.”