Rendkívüli

cápa

Olyan cápát láttak, amelynek nem volna szabad léteznie

Különleges cápára bukkant sporthorgászok egy csoportja Costa Ricában. Egy ritka színváltozatú, sárgás árnyalatú albínó cápa akadt horogra. Korábban még nem láttak hasonló állatot a térségben. Az is csodának számít, hogy eddig életben maradt.
A felfedezett példány egy albínó cápa, amely egyszerre mutatta az albinizmus és a sárga színű pigmentek túlsúlyba kerülését. A 2 méter hosszú dajkacápa nem a megszokott barnás színében jelent meg a horgászok előtt, hanem élénk narancssárga árnyalatban tündökölt. Ez a pigmentációs rendellenesség rendkívül ritka a cápák körében, és még soha nem dokumentálták a Karib-tenger térségében - írja a Daily Mail.

Egy normális színű dajkacápa, háttérben egy kalapácsfejűvel. Az albínó cápa a különleges színe miatt sérülékenyebb, mert könnyebben a ragadozók áldozatává válik, és nehezebben tudja elfogni a zsákmányát.
Egy normális színű dajkacápa, háttérben egy pörölycápával. Az albínó cápa a különleges színe miatt sérülékenyebb, mert könnyebben a ragadozók áldozatává válik, és nehezebben tudja elfogni a zsákmányát. 
Fotó: KEN KIEFER 2 / Connect Images

Mit jelent az, hogy albínó cápa?

Az albinizmus olyan genetikai rendellenesség, amely során az állat szervezete nem termel megfelelő mennyiségű melanint, ezért bőre, pikkelye vagy szőrzete fakó, a szeme pedig fehér vagy vöröses lehet. Ez a hiány gyakran csökkenti a túlélési esélyeket, hiszen az állatok nem tudnak belesimulni környezetükbe. A most kifogott példány különlegessége, hogy a kutatók szerint a szokatlan színezet ellenére megérte a felnőttkort, ami azt mutatja, hogy alkalmazkodóképessége kiemelkedő.

A mostani eset még figyelemreméltóbb, mert az albinizmus mellett a cápa a xantokromizmus jegyeit is viselte.

Ez egy olyan pigmentációs jelenség, amely során a sárga és arany árnyalatok túlsúlyba kerülnek az állat testén. Bár néhány halfajban és madárban már megfigyelték, a porcos halak körében, ahová a cápák és a ráják tartoznak, eddig egyáltalán nem jegyezték fel.

Ritka és feltűnő szín

A tipikus dajkacápák bőre általában világos- vagy sötétbarna, így kiválóan bele tudnak simulni a zátonyok és sziklás tengerfenék környezetébe. Ez a rejtőszín segíti őket a vadászatban és abban, hogy elkerüljék a ragadozókat. Ezzel szemben egy élénksárga dajkacápa sokkal feltűnőbb, és nagyobb kockázatot vállal a túlélés során. Éppen ezért különösen meglepő, hogy a most kifogott példány egészséges, kifejlett állapotban került a horgászok hálójába.

A kutatók szerint a felfedezés számos új kérdést vet fel. 

  • Vajon egyszeri genetikai rendellenességről van szó, 
  • vagy egy újonnan kialakuló genetikai tendencia jele lehet a helyi populációban? 

Az is elképzelhető, hogy a Karib-tenger vizeiben több ilyen szokatlan színű példány él, amelyeket eddig nem sikerült megfigyelni.

Túlélési esélyek a természetben

A tudósok úgy vélik, hogy a feltűnő színeződés sok esetben csökkenti a vadon élő egyedek túlélési esélyeit. A ragadozók könnyebben kiszúrják a rejtőszín nélküli állatokat, továbbá maguk is nehezebben tudják észrevétlenül becserkészni zsákmányukat. Az albínó cápák számára ez különösen nagy hátrányt jelenthet.

Ugyanakkor a most kifogott példány felnőttkort ért meg, ami arra utal, hogy a szokatlan színeződés nem feltétlenül jelent végzetes hátrányt. Sőt, bizonyos körülmények között akár előnyt is jelenthet, például ha a szín eltérő fényviszonyok között mégis beleolvad a környezetbe.

A tengerbiológia számára ezért a felfedezés rendkívüli értékű.

Más állatfajoknál is előfordul

A xantokrómiás színeződés ugyan ritka, de más állatcsoportokban korábban már megfigyelték. Egyes édesvízi halaknál, például a guppiknál, sügéreknél vagy aranyhalaknál sárgás elszíneződést eredményezhet. Madaraknál, mint például a papagájoknál és a kanáriknál, aranyszínű tollazat formájában jelenhet meg. Hüllőknél is előfordult már, hogy szokatlanul sárga kígyót vagy gyíkot találtak.

Ezért a Costa Rica-i eset nem csupán egy látványos érdekesség, hanem tudományos szempontból is jelentős, mert újabb példa arra, hogy a genetikai variációk milyen széles spektrumot ölthetnek fel a természetben.

Miért fontos a felfedezés?

A Rio Grande Szövetségi Egyetem kutatói hangsúlyozták, hogy a különleges színeződés új kérdéseket vet fel a dajkacápa genetikai sokféleségével kapcsolatban. 

  • Vajon több ilyen egyed él a térségben, 
  • és ha igen, milyen mértékben befolyásolja a populáció túlélését? 
  • Az is kérdés, hogy a jelenség hatással lehet-e a párválasztásra, hiszen az állatvilágban a színek gyakran kulcsszerepet játszanak a szaporodásban.

Az albínó cápák és más színváltozatok vizsgálata nemcsak tudományos szempontból érdekes, hanem felhívja a figyelmet arra is, mennyire törékeny a tengeri ökoszisztéma. A Karib-tenger élővilága különösen érzékeny a változásokra, és minden új felfedezés segíthet megérteni, hogyan tudnak az állatok alkalmazkodni a kihívásokhoz. 

 

