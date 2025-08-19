Olyan cápát láttak, amelynek nem volna szabad léteznie

A felfedezett példány egy albínó cápa, amely egyszerre mutatta az albinizmus és a sárga színű pigmentek túlsúlyba kerülését. A 2 méter hosszú dajkacápa nem a megszokott barnás színében jelent meg a horgászok előtt, hanem élénk narancssárga árnyalatban tündökölt. Ez a pigmentációs rendellenesség rendkívül ritka a cápák körében, és még soha nem dokumentálták a Karib-tenger térségében - írja a Daily Mail.

Egy normális színű dajkacápa, háttérben egy pörölycápával. Az albínó cápa a különleges színe miatt sérülékenyebb, mert könnyebben a ragadozók áldozatává válik, és nehezebben tudja elfogni a zsákmányát.

Fotó: KEN KIEFER 2 / Connect Images

Mit jelent az, hogy albínó cápa?

Az albinizmus olyan genetikai rendellenesség, amely során az állat szervezete nem termel megfelelő mennyiségű melanint, ezért bőre, pikkelye vagy szőrzete fakó, a szeme pedig fehér vagy vöröses lehet. Ez a hiány gyakran csökkenti a túlélési esélyeket, hiszen az állatok nem tudnak belesimulni környezetükbe. A most kifogott példány különlegessége, hogy a kutatók szerint a szokatlan színezet ellenére megérte a felnőttkort, ami azt mutatja, hogy alkalmazkodóképessége kiemelkedő.

A mostani eset még figyelemreméltóbb, mert az albinizmus mellett a cápa a xantokromizmus jegyeit is viselte.

Ez egy olyan pigmentációs jelenség, amely során a sárga és arany árnyalatok túlsúlyba kerülnek az állat testén. Bár néhány halfajban és madárban már megfigyelték, a porcos halak körében, ahová a cápák és a ráják tartoznak, eddig egyáltalán nem jegyezték fel.

Ritka és feltűnő szín

A tipikus dajkacápák bőre általában világos- vagy sötétbarna, így kiválóan bele tudnak simulni a zátonyok és sziklás tengerfenék környezetébe. Ez a rejtőszín segíti őket a vadászatban és abban, hogy elkerüljék a ragadozókat. Ezzel szemben egy élénksárga dajkacápa sokkal feltűnőbb, és nagyobb kockázatot vállal a túlélés során. Éppen ezért különösen meglepő, hogy a most kifogott példány egészséges, kifejlett állapotban került a horgászok hálójába.

A kutatók szerint a felfedezés számos új kérdést vet fel.

Vajon egyszeri genetikai rendellenességről van szó,

vagy egy újonnan kialakuló genetikai tendencia jele lehet a helyi populációban?

Az is elképzelhető, hogy a Karib-tenger vizeiben több ilyen szokatlan színű példány él, amelyeket eddig nem sikerült megfigyelni.