Olyan cápát láttak, amelynek nem volna szabad léteznie

A felfedezett példány egy albínó cápa, amely egyszerre mutatta az albinizmus és a sárga színű pigmentek túlsúlyba kerülését. A 2 méter hosszú dajkacápa nem a megszokott barnás színében jelent meg a horgászok előtt, hanem élénk narancssárga árnyalatban tündökölt. Ez a pigmentációs rendellenesség rendkívül ritka a cápák körében, és még soha nem dokumentálták a Karib-tenger térségében - írja a Daily Mail.
Az albinizmus olyan genetikai rendellenesség, amely során az állat szervezete nem termel megfelelő mennyiségű melanint, ezért bőre, pikkelye vagy szőrzete fakó, a szeme pedig fehér vagy vöröses lehet. Ez a hiány gyakran csökkenti a túlélési esélyeket, hiszen az állatok nem tudnak belesimulni környezetükbe. A most kifogott példány különlegessége, hogy a kutatók szerint a szokatlan színezet ellenére megérte a felnőttkort, ami azt mutatja, hogy alkalmazkodóképessége kiemelkedő.
A mostani eset még figyelemreméltóbb, mert az albinizmus mellett a cápa a xantokromizmus jegyeit is viselte.
Ez egy olyan pigmentációs jelenség, amely során a sárga és arany árnyalatok túlsúlyba kerülnek az állat testén. Bár néhány halfajban és madárban már megfigyelték, a porcos halak körében, ahová a cápák és a ráják tartoznak, eddig egyáltalán nem jegyezték fel.
A tipikus dajkacápák bőre általában világos- vagy sötétbarna, így kiválóan bele tudnak simulni a zátonyok és sziklás tengerfenék környezetébe. Ez a rejtőszín segíti őket a vadászatban és abban, hogy elkerüljék a ragadozókat. Ezzel szemben egy élénksárga dajkacápa sokkal feltűnőbb, és nagyobb kockázatot vállal a túlélés során. Éppen ezért különösen meglepő, hogy a most kifogott példány egészséges, kifejlett állapotban került a horgászok hálójába.
A kutatók szerint a felfedezés számos új kérdést vet fel.
Az is elképzelhető, hogy a Karib-tenger vizeiben több ilyen szokatlan színű példány él, amelyeket eddig nem sikerült megfigyelni.
A tudósok úgy vélik, hogy a feltűnő színeződés sok esetben csökkenti a vadon élő egyedek túlélési esélyeit. A ragadozók könnyebben kiszúrják a rejtőszín nélküli állatokat, továbbá maguk is nehezebben tudják észrevétlenül becserkészni zsákmányukat. Az albínó cápák számára ez különösen nagy hátrányt jelenthet.
Ugyanakkor a most kifogott példány felnőttkort ért meg, ami arra utal, hogy a szokatlan színeződés nem feltétlenül jelent végzetes hátrányt. Sőt, bizonyos körülmények között akár előnyt is jelenthet, például ha a szín eltérő fényviszonyok között mégis beleolvad a környezetbe.
A tengerbiológia számára ezért a felfedezés rendkívüli értékű.
A xantokrómiás színeződés ugyan ritka, de más állatcsoportokban korábban már megfigyelték. Egyes édesvízi halaknál, például a guppiknál, sügéreknél vagy aranyhalaknál sárgás elszíneződést eredményezhet. Madaraknál, mint például a papagájoknál és a kanáriknál, aranyszínű tollazat formájában jelenhet meg. Hüllőknél is előfordult már, hogy szokatlanul sárga kígyót vagy gyíkot találtak.
Ezért a Costa Rica-i eset nem csupán egy látványos érdekesség, hanem tudományos szempontból is jelentős, mert újabb példa arra, hogy a genetikai variációk milyen széles spektrumot ölthetnek fel a természetben.
A Rio Grande Szövetségi Egyetem kutatói hangsúlyozták, hogy a különleges színeződés új kérdéseket vet fel a dajkacápa genetikai sokféleségével kapcsolatban.
Az albínó cápák és más színváltozatok vizsgálata nemcsak tudományos szempontból érdekes, hanem felhívja a figyelmet arra is, mennyire törékeny a tengeri ökoszisztéma. A Karib-tenger élővilága különösen érzékeny a változásokra, és minden új felfedezés segíthet megérteni, hogyan tudnak az állatok alkalmazkodni a kihívásokhoz.