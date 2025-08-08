Ezzel a trükkel visszaszorítható az alkoholfogyasztás

Sokan nem tudják, hogy az alkohol közvetlenül növeli a rák kialakulásának kockázatát. Egy ausztrál kutatás most bebizonyította: ha az emberek ezzel szembesülnek, és tudatosan figyelik az elfogyasztott mennyiséget, jelentősen visszavesznek az ivásból.

Fotó: QUENTIN DE GROEVE / Hans Lucas

A rák és az alkohol közti kapcsolat meglepően hatásos érv a leszokásra

A The George Institute for Global Health kutatócsoportja 2021-ben végzett egy nagyszabású vizsgálatot. Három felmérést készítettek több ezer ember bevonásával. Az eredmények megdöbbentőek:

azok, akik látták a rákos megbetegedésekre figyelmeztető reklámokat, és számolták az italokat, kevesebb alkoholt fogyasztottak.

Ez volt az egyedüli kombináció, amely hat hét alatt bizonyítottan csökkentette az alkoholfogyasztást.

A többi módszer elbukott

A felmérés során a résztvevőket különböző csoportokba osztották. Minden csoport más típusú alkoholos témájú üzenetet kapott. A leghatásosabb egy televíziós reklám volt, amely világosan kimondta: az alkohol rákkeltő. A reklám emellett arra buzdította nézőket, hogy mindenki számolja az elfogyasztott italokat. Más megközelítések kevésbé voltak eredményesek.

Sokkoló statisztikák

Sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy az alkohol karcinogén”

– mondta a kutatás vezetője, Simone Pettigrew.

Szerinte az embereknek joguk van tudni a kockázatokról, de nem elég megijeszteni őket; olyan kézzelfogható eszközökre is szükség van, mint az elfogyasztott italok számon tartása.

A WHO becslése szerint a világon minden huszonötödik ember halálát az alkoholfogyasztás okozza. Ez az arány a fiatalabb korosztályokban még magasabb.

A tudatosság a kulcs

A kutatók szerint a személyes döntések szerepe kulcsfontosságú. Bár lehetne az alkoholhoz való hozzáférést is nehezíteni, a legnagyobb hatást az hozhatja, ha az emberek maguk változtatnak a szokásaikon. A tudatosság növelése ebben segíthet.

A vizsgálat résztvevőit úgy választották ki, hogy tükrözzék az ausztrál alkoholfogyasztó társadalom összetételét. Ezért a kutatók óvatosan fogalmaznak: nem biztos, hogy a módszer minden országban működik. Egy próbát mindenesetre megér.

Mivel a megelőzést célzó kampányokra kevés pénz áll rendelkezésre, kiemelten fontos tudni, mely üzenetek működnek a legjobban”

– tette hozzá Pettigrew.

A tanulmány az Addictive Behaviors című szaklapban jelent meg.