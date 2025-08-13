Nem hat az allergiagyógyszer? Ez állhat a háttérben

Allergiagyógyszert szedek, miért nem múlnak a tünetek?

Dr. Moric szerint nem kirívó eset, ha valaki az évek óta bevált allergiagyógyszere ellenére bizonyos tüneteket, panaszokat tapasztal. Ilyen esetben mindig érdemes felkeresni a kezelőorvost, ugyanis egy felülvizsgálat során többféle indokra is fény derülhet. Ilyenek például az alábbiak:

Nem a jó gyógyszereket szedi

Könnyű mellényúlni, ha kivizsgálás nélkül, vény nélküli allergiagyógyszerrel próbálkozik valaki. Sok esetben egyszerre több gyógyszer kombinációjára, leggyakrabban antihisztaminra és szteroidra is szükség lehet a tünetek megszüntetéséhez. A személyre szabott kezelési tervet allergológus tudja összeállítani, a tünetek és a vizsgálati eredmények alapján.

A korábbi kezelés már nem hatásos

Az allergiásoknak évente szükséges felkeresnie allergológust, még a pollenszezon előtt. Ilyenkor, ha szükséges, meg lehet ismételni az allergiatesztet, el lehet végezni a fül-orr-gégészeti vizsgálatokat. Az orvos a tünetek és ezen eredmények birtokában az aktuális állapotunknak megfelelő kezelési tervet fog összeállítani, amivel ebben a szezonban is hatékonyan tudjuk enyhíteni az allergiás tüneteinket.

Újabb allergiák

Ha a korábbi évektől eltérően az allergiás tünetek más időszakokban is jelentkeznek, elképzelhető, hogy újabb, más anyagokra, allergénekre is kialakult az allergia. Ezt legkönnyebben allergiateszttel lehet ellenőrizni, és ha kiderül, hogy valóban bővült az allergének köre, a kezelést ennek megfelelően kell módosítani – hangsúlyozza dr. Moric Krisztina (https://www.allergiakozpont.hu/munkatarsak/allergologus-ful-orr-gegesz/dr-moric-krisztina), az Allergiaközpont – Prima Medica allergológusa, klinikai immunológus, fül-orr-gégész. – A következő pollenszezon előtt 3 hónappal pedig érdemes elkezdeni az allergén immunterápiát is, ami már az adott szezonban jelentős könnyebbséget hozhat, néhány ismétlés után pedig akár a tartós tünetmentességet is el lehet érni a segítségével.

Kialakult orrcsepp-függőség

Ha eredménytelenül próbálkozunk például az orrdugulás kezelésével, már több készítményt is használtunk, akkor mindenképpen forduljunk fül-orr-gégészhez. A kivizsgáláson ellenőrzik, hogy nincs-e például orrpolip vagy idült orrmelléküreg-gyulladás a háttérben. A szakorvos azt is megfigyelni, hogy a tartósan használt nyálkahártya lohasztó készítmények nem tették-e tönkre az orrnyálkahártyát vagy nem alakult-e ki orrcsepp-függőség. Ezt megelőzni mindig könnyebb, mint kezelni, de ez utóbbit is meg kell tenni. Ugyanakkor nem kell megijedni, a szteroidos orrspray hosszabb távon is biztonsággal alkalmazható allergiás orrtünetek ellen, csak be kell tartani az orvos utasításait.