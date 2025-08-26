Az alvás az immunrendszer csendes szövetségese

Egy átfogó tudományos áttekintés rámutat: a pihentető alvás fokozza az immunválasz hatékonyságát, míg a tartós alváshiány felborítja a gyulladás finom egyensúlyát. Ez az egyensúlyvesztés nemcsak rövid távon, hanem hosszú távon is káros – hozzájárulhat a krónikus gyulladás fenntartásához és így a krónikus betegségek rizikójának növekedéséhez.

Az immunrendszer jó működéséhez fontos a kielégítő alvás

Fotó: LB STUDIOS / Connect Images

Alvás és a cirkadián tengely

Szervezetünk cirkadián órája éjszaka immunológiai „műszakváltást” indít. A melatonin szintje megemelkedik, támogatva az éjszakai regeneráció folyamatait, miközben a kortizol – a nappali aktivitás és stressz hormonja – csökken. Ez a hormonális profil kedvez a hatékony immunfelügyeletnek: a limfociták és a citokinhálózat harmonizáltabban dolgozik, optimalizálva a kórokozókkal szembeni válaszokat.

Eközben a mély alvás fázisaiban olyan immunológiai jelzések erősödnek, amelyek a kórokozók elleni memóriaválasz „betanulását” segítik.

A kutatások szerint a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás elősegíti az antitesttermelést és az immunrendszer finomhangolását, míg az alváshiány eltolhatja a citokinprofilt kedvezőtlen, gyulladást fenntartó irányba.

Alváshiány, inszomnia és társai

Az alváshiány nem csupán fáradtságot okoz. Rövid távon ingerlékenységgel, koncentrációs nehézségekkel és fokozott stressz-reakcióval jár; középtávon viszont észrevehetően romlik a szervezet fertőzésellenes kapacitása. Az álmatlanság (inszomnia) a gyulladás alapszintjének emelkedésével hozható összefüggésbe, ami magyarázhatja, miért hajlamosabbak az érintettek visszatérő betegségek kialakulására.

Tovább súlyosbíthatják a helyzetet speciális alvásproblémák.

Az alvási apnoe (apnoe) miatti oxigén-ingadozás és mikroébredések tartós gyulladást és kardiometabolikus kockázatot növelhetnek. Az alvásparalízis (bénulás) ijesztő élmény lehet, és bár önmagában általában ártalmatlan, a vele járó szorongás rontja az alváshoz kötődő biztonságérzetet. Mindez egy ördögi körbe taszíthat: rosszabb alvás – több stressz – gyengébb immunrendszer.

Az immunválasz finomhangolása

Az alvás kritikus a „tanuló” immunrendszer számára. Oltások után magasabb antitestszintek mérhetők azoknál, akik eleget alszanak, mint azoknál, akik alváshiányban szenvednek. Ráadásul már néhány éjszaka részleges alvásmegvonás is csökkentheti az immunmemória kialakulásának hatékonyságát, ami kevesebb és gyengébb minőségű antitesttermelődésben nyilvánul meg.