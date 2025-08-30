Kiderült, kifecseghetjük-e titkainkat álmunkban

Mi áll az alvás közbeni beszéd hátterében? Veszélyes-e? Legfőképpen pedig: felhasználhatja-e egy féltékeny szerető arra, hogy információkat szerezzen a korábbi kapcsolatainkról és arról, hogy valójában mit érzünk irántuk most, mint az a filmekben látható? Az igazság az, hogy sok minden még a szakemberek számára sem világos. Nézzük, mit tudunk jelenleg.

Az alvás közbeni beszéd gyakoribb, mint gondolnánk

Fotó: VOISIN / Phanie

Mi okozza az alvás közbeni beszédet?

Az alvás közbeni beszédnek a legtöbb esetben nincs pontos oka. Csak egy azok közül a furcsa dolgok közül, amiket a test néha csinál, mint a csuklás vagy a vizelés utáni remegés.

Ha már mondták önnek, hogy beszédes alvó, ne aggódjon, nincs egyedül. Valójában ön a többség: a tanulmányok szerint három emberből akár kettő is beszél álmában élete során valamikor.

Az előfordulás még nagyobb gyerekeknél, a kisgyermekek fele mutatja ezt a viselkedést valamikor. Ez egyszerűen az életkoruk következménye: az agyuk kevésbé érett, így kevésbé képes olyan gördülékenyen váltani az ébrenlét és az alvás között, mint egy felnőtté;

emellett több alvásra és kevésbé megszakított alvásra van szükségük, mint egy felnőttnek, ami azt jelenti, hogy egyszerűen több lehetőség van arra, hogy ez a paraszomnia megjelenjen.

„A csecsemőknek, tipegőknek és kisgyermekeknek magasabb a REM-alvás aránya a nem-REM alváshoz képest” – magyarázta June Seliber-Klein, alvásorvoslási szakember és az Ognomy Inc. vezető orvosa. Az alvás közbeni beszéd, más paraszomniákhoz hasonlóan, "időnként a REM-alvás normális jellemzője," nyilatkozta Klein a sleep.com-nak 2023-ban.

Környezeti tényezők is növelhetik a beszéd gyakoriságát

Még a felnőtteknél is körülbelül minden huszadik ember beszél néha álmában – nem gyakori, de nem is rendkívül ritka. És bár van néhány dolog, ami valószínűbbé teszi – mentális egészségügyi problémák, mint a szorongás, depresszió vagy poszttraumás stressz szindróma (PTSD) – a legjelentősebb tényező a jelek szerint az egyszerű genetika. Úgy tűnik, családokban öröklődik, és gyakran jelenik meg más paraszomniákkal együtt, mint a fogcsikorgatás, rémálmok vagy alvajárás.