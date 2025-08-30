Kiderült, kifecseghetjük-e titkainkat álmunkban

Mi áll az alvás közbeni beszéd hátterében? Veszélyes-e? Legfőképpen pedig: felhasználhatja-e egy féltékeny szerető arra, hogy információkat szerezzen a korábbi kapcsolatainkról és arról, hogy valójában mit érzünk irántuk most, mint az a filmekben látható? Az igazság az, hogy sok minden még a szakemberek számára sem világos. Nézzük, mit tudunk jelenleg.
Az alvás közbeni beszédnek a legtöbb esetben nincs pontos oka. Csak egy azok közül a furcsa dolgok közül, amiket a test néha csinál, mint a csuklás vagy a vizelés utáni remegés.
Ha már mondták önnek, hogy beszédes alvó, ne aggódjon, nincs egyedül. Valójában ön a többség: a tanulmányok szerint három emberből akár kettő is beszél álmában élete során valamikor.
Az előfordulás még nagyobb gyerekeknél, a kisgyermekek fele mutatja ezt a viselkedést valamikor. Ez egyszerűen az életkoruk következménye: az agyuk kevésbé érett, így kevésbé képes olyan gördülékenyen váltani az ébrenlét és az alvás között, mint egy felnőtté;
emellett több alvásra és kevésbé megszakított alvásra van szükségük, mint egy felnőttnek, ami azt jelenti, hogy egyszerűen több lehetőség van arra, hogy ez a paraszomnia megjelenjen.
„A csecsemőknek, tipegőknek és kisgyermekeknek magasabb a REM-alvás aránya a nem-REM alváshoz képest” – magyarázta June Seliber-Klein, alvásorvoslási szakember és az Ognomy Inc. vezető orvosa. Az alvás közbeni beszéd, más paraszomniákhoz hasonlóan, "időnként a REM-alvás normális jellemzője," nyilatkozta Klein a sleep.com-nak 2023-ban.
Még a felnőtteknél is körülbelül minden huszadik ember beszél néha álmában – nem gyakori, de nem is rendkívül ritka. És bár van néhány dolog, ami valószínűbbé teszi – mentális egészségügyi problémák, mint a szorongás, depresszió vagy poszttraumás stressz szindróma (PTSD) – a legjelentősebb tényező a jelek szerint az egyszerű genetika. Úgy tűnik, családokban öröklődik, és gyakran jelenik meg más paraszomniákkal együtt, mint a fogcsikorgatás, rémálmok vagy alvajárás.
Vannak környezeti tényezők, amelyek növelhetik az alvás közbeni beszéd valószínűségét.
Sok közülük a stresszre vezethető vissza: amikor az agyad túlterhelt munkával, tanulással, pénzügyekkel, társasági kötelezettségekkel és minden mással, ami a modern élettel jár, néha nehezen tud váltani az alvás és az ébrenlét között.
Ez pedig paraszomniákhoz vezet – „alszol, de az agyad egy része még nem állt át teljesen alvó üzemmódba” – magyarázta tavaly Milena Pavlova, a Mass General Brigham neurológusa és a Brigham and Women's Faulkner Kórház Klinikai Alváslaboratóriumának orvosigazgatója. „Így alvás közben is folytatod azokat a dolgokat, amelyek normálisan ébrenlét során történnek.”
Másrészt az alvás közbeni beszéd egyszerűen betegség tünete is lehet vagy a kezelés mellékhatása.
Gyakran előfordul magas lázzal küzdő embereknél vagy drog, vagy alkohol hatása alatt. És nem csak tiltott drogokra gondolunk: bizonyos gyógyszereket, köztük egyes antidepresszánsokat, asztma gyógyszereket vagy altatókat szintén összefüggésbe hoztak az alvás közbeni beszéddel.
Az alvás közbeni beszéd általában nem veszélyes. Bosszantó lehet a szobatársak és partnerek számára, de nem veszélyes.
Az esetek többségében az alvás közbeni beszéd ártalmatlan
– erősíti meg a Sleep Foundation. „Általában nincs jelentős hatása az ember alvására, és normális esetben nem fordul elő túl gyakran ahhoz, hogy komoly problémákat okozzon.”
Ettől függetlenül van néhány eset, amikor egy veszélyesebb dolog tünete lehet. Összefüggésbe hozható például az alvási apnoéval – vagyis azzal a rendellenességgel, amikor „a testünk véletlenszerűen elfelejti, hogy lélegezni kell”. Ha ugyanaz az ok alvajárást is okoz, akkor alvás közben bajba kerülhetünk.
Az alvás közbeni beszéd jele lehet olyan alvászavaroknak is, mint az éjszakai terror vagy az RBD – amely a REM viselkedészavar rövidítése (rapid eye movement behavior disorder). Ha ez a helyzet, valószínűleg észrevennénk: „Az RBD kezdődhet ártalmatlan beszéddel, de átmehet kiabálásba és fokozatosan erőszakos cselekedetekké válhat” – magyarázta Pavlova.
„Az érintettek rúgkapálhatnak vagy üthetik a levegőt” – tette hozzá. „Néhányan akár ki is eshetnek az ágyból.”
Mivel ez meglehetősen normális és nem veszélyes, nem sok mindent kell tenni az alvás közbeni beszéddel kapcsolatban – ami szerencsés, mivel valójában nem is nagyon tehetünk ellene semmit.
„Mivel az alvás közbeni beszéd oka nem teljesen ismert, korlátozott ismereteink vannak a bizonyított módszerekről, amelyekkel megszüntethető” – ismeri el a Sleep Foundation. Azonban tanácsolja, hogy „azok számára, akik szeretnék korlátozni vagy megszüntetni az alvás közbeni beszéd epizódjait, az alvási higiéniára való összpontosítás lehet egy hasznos kiindulópont.”
Ez azt jelenti, hogy időben kell lefeküdni, minden nap; kerülni kell a koffeint délután és este, és távol kell maradni a képernyőktől és a kék fénytől. Egészségesen kell élni, mozogni kell.
Ha mindezt megtesszük és reggel még mindig rosszul érzzük magunkat, jó ötlet lehet beszélni egy orvossal.
Ha az alvás közbeni beszéded hirtelen kezdődik felnőttként, vagy ha intenzív félelemmel, sikoltással vagy erőszakos cselekedetekkel jár, fontoljuk meg, hogy alváspecialistához forduljunk
– mondta Michelle Drerup, a Cleveland Clinic viselkedéses alvásorvosi szakembere 2024-ben. „Az orvos alvástanulmányt rendelhet el, hogy kizárja a hozzájáruló alvászavarokat, mint az alvási apnoe vagy a periodikus végtagmozgás-zavar.”
A klasszikus filmes fordulat: egy kém vagy áruló beépül az ellenséghez, majd lelepleződik, amikor elalszik és elkezdi felmondani a terveit. Vagy az ellentéte: egy tartózkodó szerelmes csak akkor vallja be érzéseit, amikor álmában kérdezik. Vajon a valóságban is előfordulhat ilyesmi?
Nem kell aggódni, valószínűleg nem fogjuk kitálalni a titkainkat alvás közben. Valójában az sem valószínű, hogy egyáltalán értelmes dolgokat mondunk.
Egy 2017-es tanulmányban, amely több mint 200 embert és közel 900 alvás közbeni beszéd epizódot vizsgált, a kutatók azt találták, hogy a kiejtett megnyilatkozások közel kétharmada még csak nem is volt szó. A legtöbb érthető dolog a „nem” szó volt vagy különféle kérdések, és sok káromkodás.
Nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy az emberek miről beszélnek álmukban – néha úgy tűnik, hogy az álmokkal kapcsolatos, néha nem –, de az a tény, hogy sok negatív vagy durva dolog hangzik el, és hogy helyes nyelvtant és válaszokhoz való szüneteket tartalmaz, arra utal, hogy néha az emberek csak vitákat játszanak le álmukban. Nehéz biztosan tudni, mivel az alvás közben beszélők általában nem emlékeznek rá, és aki kénytelen hallgatni az egyoldalú beszélgetéseiket, valószínűleg nem tud elég értelmet kinyerni belőle, hogy teljesen megértse.
Egy dologban azonban biztosak lehetünk: ez nem igazán praktikus módja annak, hogy felfedd az alvó partnered legmélyebb titkait. „Ez egy olyan mítosz, amely évtizedek óta tartja magát.” – erősítette meg Pavlova.