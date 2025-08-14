Alattomos emberi kór támadja a cicák agyát

A kutatók szerint az Alzheimer-kór macskáknál ugyanazt a pusztító hatást gyakorolja az agyra, mint az emberi betegeknél. A vizsgálatban 25 olyan macska agyát elemezték, amelyek életük során demencia tüneteit mutatták. Ezek között volt zavartság, alvászavar, céltalan bolyongás, valamint szokatlanul gyakori és erős hangadás. A boncolás után készült mikroszkópos felvételek egyértelmű amiloid-béta-felhalmozódást mutattak ki, ami az Alzheimer egyik legismertebb kóros jellegzetessége - írja a BBC.

Az Alzheimer-kór macskáknál hasonló tünetekkel jár, mint emberi betegeknél.

Fotó: OpenAI DALL-E

Alzheimer-kór macskáknál: mi történik az agyban?

Az amiloid-béta-lerakódás főként az idegsejtek kapcsolódási pontjain, vagyis a szinapszisokban jelent meg. A szinapszisok kulcsfontosságúak az információáramlásban: ezek közvetítik az üzeneteket az agy különböző területei között.

Ha ezek károsodnak vagy eltűnnek, akkor az emlékezet és a gondolkodási képességek fokozatosan romlanak, ami az Alzheimer-kór egyik alapvető tünete.

A kutatók azt is kiderítették, hogy a normál esetben az agy „takarítóiként” működő asztrociták és mikroglia sejtek bekebelezik a sérült szinapszisokat. Ezt a folyamatot szinaptikus metszésnek nevezik. A fejlődés során ez elengedhetetlen, hiszen így alakítja ki az agy a leghatékonyabb idegi hálózatokat. Kóros környezetben viszont a mechanizmus „túlpöröghet”, és gyorsíthatja a demencia előrehaladását.

A kutatás tágabb jelentősége

A felfedezés túlmutat a macskákon. A szakértők szerint a hasonlóságok miatt a macskademencia vizsgálata kulcsfontosságú lépés lehet az Alzheimer-kór elleni küzdelemben.

Mivel a cicák esetében a betegség természetes módon alakul ki, kiváló „élő modellként” szolgálhatnak új gyógyszerek és terápiák kipróbálásához, mielőtt embereken tesztelnék azokat.

Ez egyben az állatorvosi ellátás színvonalát is növelheti: a jövőben célzott kezelések, étrendi kiegészítők vagy életmódbeli változtatások segíthetnek lassítani a házi kedvencek állapotromlását. A kutatók azt remélik, hogy a felismerésekből származó tudás egyszerre javítja majd az emberi és állati páciensek életminőségét.