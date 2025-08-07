Rejtélyes szörnycápát vettek videóra - mutatjuk a ritka pillanatot

2021 óta először sikerült lencsevégre kapni egy angyalcápa felbukkanását a brit partoknál. A ritka tengeri ragadozót a walesi Cardigan-öböl mélyén rögzítették speciális víz alatti kamerákkal. A felvételt a Wildlife Trust of South & West Wales szervezet kutatói készítették 2025 júliusában. A szakemberek szerint a látványos visszatérés elsősorban nem a faj helyzetének javulását, hanem éppen a veszélyeztetettségét jelzi - írja a Focus Online.

A felvételen szereplő angyalcápa.

Fotó: CBMWC – The Wildlife Trust of South & West Wales

Kritikus veszélyben az angyalcápa

Az angyalcápa a világ egyik legritkább cápafaja, a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) listáján kritikusan veszélyeztetettként szerepel. A faj a tengerfenéken él, ahol kiváló álcázóképességét alkalmazva rejtőzik el. Főként halakat, rákokat és kagylókat ejt zsákmányul. Életmódja miatt azonban gyakran válik a vontatóhálós halászat járulékos áldozatává.

Ráadásul nagyon lassan szaporodik, így populációja nehezen regenerálódik.

Betiltanák a vontatóhálós halászatot a védett vizeken

A Wildlife Trust sürgeti a brit kormányt, hogy tiltsa be a vontatóhálós halászatot a védett tengeri területeken. A jelenlegi szabályozás ugyanis lehetővé teszi e pusztító módszer használatát még az érzékeny ökoszisztémákban is.

A természetvédők szerint ez súlyos következményekkel jár nemcsak az angyalcápa, hanem számos más tengeri faj túlélése szempontjából is.

A kormány jelenleg nyilvános konzultációt folytat az ügyben. A szervezet arra buzdítja a lakosságot, hogy hallassák a hangjukat a tengerek védelme érdekében.