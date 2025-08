Megváltoztathatja a napfény az anyajegyet?

A melanoma megelőzésében az elsődleges stratégia a bőrt érő UV-sugárzás csökkentése.

Érdemes még nyáron részt venni az anyajegyszűrésen?

Ha az egységes besötétedésen túl nincs gyanút keltő változás az anyajegyekben, a rutinszerű anyajegyszűréssel érdemes megvárni a fényszegényebb hónapokat, mert ha a bőr és az anyajegyek is visszanyerik eredeti, világosabb színüket, természetes képet alkothatunk róluk. Legjobb, ha valaki az évnek mindig azonos hónapjában vesz részt a szűrésen, mert ha készült fotódokumentáció, akkor egy hasonló állapotú képpel hasonlíthatjuk össze az új képeket – ismerteti dr. Karászi Viktória, az Anyajegyszűrő Központ – Prima Medica bőrgyógyásza, nemigyógyász szakorvos. - Természetesen, ha nem éves szűrésről van szó, hanem valamilyen szín-, méret-, alakváltozásról, vagy bármilyen gyanúsnak tűnő jelzésről, nem kell megvárni a természetes bőrszín visszaállását, azt a lehető leggyorsabban bőrgyógyásznak kell megmutatni. Ha pedig rosszindulatúság gyanúja miatt van szükség az eltávolításra, akkor azt is mihamarabb meg kell tenni, akár nyáron is.



