Ezt kevesen tudják a naptejről, pedig a bőröd épsége múlhat rajta

A napsütéses nyári hónapokban bőrünk folyamatosan ki van téve az erős UV-sugárzásnak, amely nemcsak leégést, hanem korai öregedést és akár bőrrákot is okozhat. Az ásványi és kémiai fényvédők között főként a működési mechanizmusban van különbség: mindkét típus elnyeli a sugarakat és hővé alakítja azokat, de a fizikai – más néven ásványi – változat kisebb mértékben visszaveri és szórja is a bőrre eső fényt. A cél ugyanakkor mindkét esetben ugyanaz: hatékony fényvédelem és a káros hatások minimalizálása.

Az ásványi és kémiai fényvédők egyaránt hatékonyak az UV-sugárzás ellen – a rendszeres naptej használata kulcs a bőr egészségének megőrzéséhez.

Fotó: CHRISTOPH SOEDER / DPA

Nemcsak a strandon kell gondolni a napvédelemre. A hétköznapi arcápolás részeként érdemes olyan arckrémet vagy sminkalapot választani, amely tartalmaz fényvédő összetevőket. A naptej nemcsak nyaraláskor fontos: a városi séta, a kertészkedés vagy akár a kocsi ablakán besütő nap is károsíthatja a bőrt.

Mindegy, hogy kémiai vagy fizikai fényvédőt alkalmazunk, mindkét típus egyaránt biztonságos, ha betartjuk az előírásokat.

Ásványi és kémiai fényvédők: nem mindig a természetes a jobb

Az európai hatóságok évekkel ezelőtt alaposan megvizsgálták a népszerű fényvédő-összetevőket. Néhány anyagnál alacsonyabb koncentrációt írtak elő, másoknál meghatározták a maximálisan engedélyezett arányt. A piacon ma már ritkán találkozni a korábban aggályos szűrőkkel. Bár állatkísérletekben kimutattak hormonális hatásokat, ezekhez a dózisokhoz embernél irreálisan hosszú és nagy mennyiségű expozícióra lenne szükség.

A cink-oxidot és titán-dioxidot tartalmazó ásványi szűrők főként az érzékeny bőrűek körében népszerűek, mert sokan egészségesebbnek és kíméletesebbnek tartják őket.

Ugyanakkor fogyasztói tesztek kimutatták, hogy bizonyos, kizárólag ásványi szűrőt tartalmazó naptejek a címkén jelzettnél alacsonyabb védelmet nyújtottak.

Ráadásul a bőrön maradó fehéres réteg miatt ezeknek a naptejeknek a rendszeres használata nem túl népszerű.

A kémiai fényvédők általában áttetszőbbek, könnyebb állagúak, így főleg smink alatt könnyebb a viselésük. A választás tehát inkább személyes preferencia és bőrtípus kérdése.