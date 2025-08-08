A tudósok kiszámították, mi ölhet meg minket a legnagyobb eséllyel

Egy friss tanulmány szerint nagyobb az esélye annak, hogy valaki aszteroida-becsapódásban hal meg, mint villámcsapás miatt. Az Olin College of Engineering kutatói szerint az űrszikla miatti halál valószínűsége 1 a 156 000-hez. Ez meglepően magas arány, különösen ahhoz képest, hogy az emberek inkább a hétköznapi veszélyektől tartanak - írja a Daily Mail.

Aszteroida-becsapódás (számítógépes grafika)

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Aszteroida-becsapódás: valós kockázat

A NASA szerint több mint 22 000 olyan földközeli objektum kering az űrben, amely legalább 140 méter átmérőjű. Ha egy ilyen aszteroida becsapódik, akár egymillió ember életét is kiolthatja. A kutatók szerint évente 0,0091 százalék az esélye egy ilyen ütközésnek. A becsapódás energiája ezerszerese lehet a Hirosimára ledobott atombombáénak. A legrosszabb esetben a felverődő por eltakarhatja a napfényt, leállítva a fotoszintézist.

Ez globális kihalást idézhet elő.

Elefánt, villám, szén-monoxid: mi ölhet még meg?

A tanulmány szerzői nemcsak az űrből érkező fenyegetéseket vizsgálták, hanem más, jóval gyakoribb halálokokat is. A villámcsapás halálos kimenetelének esélye 1 a 163 000-hez. Az elefánttámadások – bár ritkák – sokkal veszélyesebbek: egy nepáli kutatás szerint 1 a 21 000-hez az esélye annak, hogy valakit ilyen módon érjen el a végzet. A szén-monoxid-mérgezés kockázata még ennél is nagyobb: 1 a 714-hez. Az influenza pedig gyakori halálok, mivel az emberek többsége legalább egyszer elkapja, és 1 az 1000-hez az esélye annak, hogy a fertőzés végzetes legyen.

Az igazi veszélyt a közúti közlekedés jelenti

A legnagyobb veszélyforrást nem az égi objektumok, hanem az utakon közlekedő gépjárművek jelentik. A közlekedési balesetek sokkal gyakrabban végződnek halállal: az emberek harmada életében legalább egyszer megsérül ilyen esetben, és ezek 1 százaléka végzetes. Az összesített halálozási esély 1 a 273-hoz.

Ez több mint ötszázszor nagyobb kockázat, mint egy halálos aszteroida-becsapódás.

A technológia képes megmenteni minket az égi veszedelemtől

A tudósok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az aszteroida-becsapódás az egyik leginkább megelőzhető természeti katasztrófa. A NASA 2022-ben sikeresen tesztelte a DART-programot, amely során egy űrszondát ütköztettek egy aszteroidával, így bizonyítva: az emberiség képes eltéríteni az űrből érkező fenyegetést.

Ezek a küldetések azonban költségesek és évekig tartanak. A kérdés az, hogy megéri-e milliárdokat áldozni az űrvédelemre, vagy inkább a közutak biztonságára fordítsuk ezeket a forrásokat.

A tanulmány összességében arra ösztönöz, hogy újraértékeljük, mit tekintünk valódi fenyegetésnek. Az aszteroida-becsapódás ritka, de katasztrofális esemény lehet. Mégis, a legtöbben közúti balesetben, influenzában vagy mérgezésben halnak meg.